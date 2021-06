Le PAPEC dote l’Autorité Nationale des Élections de la RCA d'équipements à la pointe de la technologie

Le Projet d’Appui au Processus Electoral (PAPEC) du PNUD a remis à L’Autorité Nationale des Elections un lot de matériels techniques destinés à l’amélioration de la communication interne et externe de l’institution.

La cérémonie a eu lieu dans les locaux de l’Autorité Nationale des Elections, en présence du Président de cette même institution, Docteur MOROUBA Mathias Barthelémy, de la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies Madame Denise Brown, de la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement, Madame Natalie Boucly, de l’Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique ainsi que d’autres partenaires techniques et financiers du PAPEC.

Le lot de matériels remis à l’Autorité Nationale des Elections est constitué d’un Serveur qui servira de back up pour le stockage de l’ensemble des données relatives aux élections : cartographie électorale, fichier électoral, résultats des élections etc ; un groupe électrogène de 100 KVA ; 71 téléphones pour la communication interne ; ainsi que plusieurs autres accessoires électroniques. Les équipements ont été acquis grâce au concours financier de l’Union Européenne, du Japon et l’apport du PNUD lui-même.

Intervenant à cette occasion, le Président de l’Autorité Nationale des Elections, Dr MOROUBA Mathias Barthélemy a exprimé sa satisfaction pour l’appui constant apporté par le PAPEC depuis le début du processus électoral, jusqu’à ce jour.

Lors de la présentation des équipements par l’équipe du PAPEC, un accent particulier a été mis sur la sécurisation des données, condition de garantie de l’intégrité des opérations électorales.

A propos du PAPEC

Le PAPEC est le projet d’appui au processus électoral en Centrafrique initié à la suite d’une sollicitation formelle du Gouvernement Centrafricain qui a saisi les Nations Unies pour une assistance électorale internationale dans le cadre de la préparation et la tenue des élections de 2020 et 2021. Le projet a pour but d’accompagner l’Autorité Nationale des Élections (A.N.E) et les autres institutions engagées dans le processus électoral afin de mener à bien l’ensemble du cycle électoral (élections présidentielle, législatives et locales).

Le financement du PAPEC est assuré par un panier commun appelé Basket Fund auquel les pays et institutions intéressés contribuent. L’Union Européenne est la plus grande contributrice avec plus de 16 millions de dollars. Le PNUD en est le deuxième contributeur. L’Etat Centrafricain, la MINUSCA, le Royaume Uni, l’Allemagne, la France, le Royaume du Maroc ont également contribué au Basket Fund. Une autre contribution est celle du Japon qui a appuyé le processus électoral en finançant un projet paralèlle au Basket Fund.

