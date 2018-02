Le nouveau préfet de Bamingui-Bangoran de Ndele prend fonction

Le Lieutenant-Colonel Adouma Venant-Nicaise, Préfet de Bamingui-Bangoran est arrivé ce 20 février à Ndele (Nord), accompagné d’une délégation ministérielle et des députés de Bamingui-Bangoran et de la Vakagha.

Prenant la parole, en présence d’une foule enthousiaste venue assister à la cérémonie de son installation devant l’esplanade de la Mairie, le nouveau préfet a remercié les différentes parties prenantes pour leur implication dans le retour progressif de l’autorité de l’Etat dans la Préfecture de Bamingui-Bangoran, et salué les efforts des uns et des autres dans les négociations politiques qui mènent à la paix. Il a conclu son adresse en invitant la population à collaborer pour la sécurité et la dignité de tous.

L’arrivée du nouveau préfet est considérée pour nombre d’habitants la fois un signe d’espoir et l’illustration d’un pas supplémentaire en faveur de la normalisation et la paix. « C’est un grand signe de restauration de l’autorité de l’Etat pour nous les habitants qui n’avons pas vu de militaire de l’armée depuis plusieurs années », se réjouit Brai Sylvain, habitant de Ndele. Et pour cause, la Préfecture de Bamingui-Bangoran a longtemps souffert de la faible présence des autorités étatiques suite aux menaces des groupes armés. En guise d’illustration, le préfet avait été nommé depuis août 2017, mais son déploiement a dû être retardé suite à des contraintes relatives au contexte politique de la région.

Après Ndele, la même délégation se rendra dans la Préfecture de la Vakagha pour y installer son nouveau préfet.

Il convient de souligner que le déploiement des autorités préfectorales et académiques est effectué grâce à l’appui logistique de la MINUSCA, conformément à son mandat.