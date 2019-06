Le Japon continue d’accompagner le gouvernement centrafricain en partenariat avec l’OMS

Bangui (6 Juin 2019) - Le Gouvernement du Japon mobilise d’avantage de fonds pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) afin de fournir de l’assistance à la population Centrafricaine.

Ce financement du Gouvernement Japonais a permis dans un premier temps à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), d’assurer une aide d'urgence aux personnes déplacées, rapatriés et populations hôtes vulnérables en République centrafricaine. Ce financement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’urgence et du plan de réponse humanitaire du secteur santé. S’agissant du volet d’aide d'urgence aux personnes vulnérables, cette activité a permis l’OMS de former les personnels de santé au mhGAP qui dispensent les soins dans les cliniques et hôpitaux dans les villes de Bissango, Berberati et Paoua. Au total, 35 personnels de la santé ont bénéficiés de ladite formation pour fournir les soins de santé mentale et un accompagnement de qualité aux malades.

A Bangui, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a organisé un atelier de révision de la politique nationale de santé mentale et le plan santé mentale 2019-2021. Vingt experts se sont mobilisés sous la facilitation de Docteur Victor Aparicio, consultant de l’OMS. Cet appui constant du Gouvernement Japonais en faveur de la population centrafricaine ne laisse pas indifférent le Président de la République centrafricaine, Chef de l’Etat, Professeur Archange Faustin TOUADERA qui réaffirme son engagement à assurer la bonne santé et le bien-être de sa population dans l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD).

Du côté du Ministère de la Santé et de la Population, c’est un vrai soulagement à travers cette marque de solidarité du peuple japonais envers la population centrafricaine qui a besoin d’une couverture sanitaire de qualité sur tout le territoire. En plus des appuis techniques aux centres hospitaliers et le renforcement de capacités des agents de santé à travers le pays, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a fait don de deux ambulances sur fonds du gouvernement Japonais. Ceci vient renforcer la capacité opérationnelle du Centre National Universitaire de Bangui (CNHUB), les Districts sanitaires pour alléger la souffrance de la population surtout dans les cas de référencement des malades.

Notons que la cérémonie de remise des ambulances a été présidée par le Représentant de l’OMS, Dr. Ritter VON XYLANDER qui a solennellement remis les clés au Ministre de la Santé et de la Population, Dr. Pierre SOMSE tout autant comblé que le personnel de son cabinet et les représentants du personnel de santé des cliniques et hôpitaux qui sont les bénéficiaires.