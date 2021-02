Le japon alloue 1 million de dollars US au PNUD Centrafrique pour le projet « Appui à la résilience et au redressement socio-économique des communautés affectées par la pandémie de la COVID-19 »

Bangui, le 15 février 2021 – Le Gouvernement du Japon a alloué au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Centrafrique, 1 million de dollars US, soit un peu plus de 105 millions de yens japonais ou plus de 500 millions de FCFA.

Cette allocation servira à financer le projet d’Appui à la résilience et au redressement socio-économique des communautés affectées par la pandémie de la COVID-19 en République centrafricaine ; projet qui, soutiendra des moyens de subsistance pour les populations vulnérables ayant été exposées à l’insécurité alimentaire et professionnelle d’abord en raison de la crise multi-dimensionnelle que traverse la Centrafrique depuis 2013, ensuite en raison de la pandémie de la COVID-19.

Deux résultats principaux sont attendus de ce projet ; à savoir d’une part, le renforcement des moyens de subsistance des personnes les plus vulnérables (en particulier les jeunes et les femmes) à la pandémie de la COVID-19, grâce à la formation professionnelle et au soutien de la création d’emplois; et d’autre part, la réduction des risques de violence, de discrimination, de marginalisation et de xénophobie exacerbés par la COVID-19, envers les réfugiés, les migrants et les personnes déplacées, pour la cohésion et la stabilisation.

Une variété d’approches innovantes sera utilisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet, comme la méthode japonaise 5S-Kaizen pour l’amélioration de l’environnement de travail des bénéficiaires ou encore l’approche 3x6 qui vise à renforcer les activités génératrices de revenus par le biais du programme "Cash for work" et à soutenir les activités associatives avec un accompagnement régulier à travers plusieurs formations.

Le projet cible 1000 ménages centrafricains, soit environ 6000 personnes, qui bénéficieront d’activités génératrices de revenus. De plus, pour la prévention et en réponse aux impacts de la COVID-19, les bénéficiaires du projet recevront des kits d’hygiène.

Pour une durée de 12 mois, le projet de « Appui à la résilience et au redressement socio-économique des communautés affectées par la pandémie de la COVID-19 » financé par le Gouvernement du Japon, contribuera à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) n° 1, 5, 8 et 16.

A propos de la collaboration entre le Gouvernement du Japon et le PNUD en Centrafrique

Le Gouvernement du Japon et le PNUD en Centrafrique ont renforcé leur collaboration depuis 2014 face aux problèmes d’insécurité et de stabilisation. A ce jour, environ 80 000 bénéficiaires ont été touchés par les projets fruits de cette collaboration.

En totalité, ce sont environ 10 millions de dollars américains soit plus d’1 milliard de yens japonais ou plus de 5 milliards de FCFA, que le Gouvernement du Japon a investi en République centrafricaine dans des projets touchant plusieurs domaines de la stabilisation et du développement durable du pays tels que la justice, les élections, la réintégration socio-économique, la cohésion sociale, le développement local et la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent.

Outre cela, en 2020, Le Gouvernement du Japon a contribué à hauteur de 2,3 millions de dollars américains soit un peu plus de 241 millions de yens japonais ou 1,25 milliard de FCFA pour appuyer le processus électoral en République centrafricaine.