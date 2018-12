Le Groupe d’experts présente au Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la République centrafricaine le rapport final soumis en application de la résolution 2399

Le 7 décembre 2018, le Groupe d’experts a présenté au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2127 (2013) concernant la République centrafricaine le rapport final qu’il a établi en application du paragraphe 32 c) de la résolution 2399 (2018).

Le Groupe d’experts a indiqué que la période couverte par son mandat avait été marquée par un regain de tensions à Bangui, où des épisodes de violences graves avaient eu lieu en avril et mai 2018, et par des frictions croissantes entre les autorités nationales et les groupes armés à la suite du déploiement des Forces de défense et de sécurité nationales sur le territoire. Les civils, les intervenants humanitaires et les soldats de la paix étaient également toujours la cible d’attaques. À cet égard, le Groupe d’experts s’est inquiété du signalement lacunaire des violences sexuelles liées aux conflits et du peu de soutien apporté aux victimes de violences sexuelles et fondées sur le genre dans le pays.

Il a également constaté que les violations des mesures de sanction se poursuivaient, potentiellement au bénéfice des groupes armés et de personnes inscrites sur la Liste. Le Groupe d’experts a rappelé que le suivi et le contrôle minutieux des armes introduites dans le pays restaient le meilleur moyen d’en empêcher la prolifération. Au sujet du financement des groupes armés, le Groupe d’experts a souligné que le commerce de bétail revêtait une place centrale dans les stratégies opérationnelles et le financement de la plupart de ces groupes. Les groupes armés finançaient également leurs activités au moyen du trafic d’or et de son commerce légal.

Les membres du Comité ont en outre fait part de leur engagement non démenti au service de la paix et de la sécurité en République centrafricaine.