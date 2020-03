Le gouvernement salue la collaboration avec la MINUSCA et l’OMS dans la lutte contre le COVID-19

Le ministère de la Santé publique a salué mercredi la collaboration avec la MINUSCA et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans la lutte contre la propagation du COVID-19 en République centrafricaine (RCA) tandis que les Nations unies ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur soutien au Gouvernement dans cette lutte et à mettre en oeuvre toutes les mesures préventives en place dans le pays.

« La MINUSCA a fait énormément de choses. Les alertes concernant des personnels ont été gérées de façon concertée et la MINUSCA a systématiquement saisi le ministère. A cela s’ajoute l’appui matériel et technique, notamment dans les dispositifs en place à l’aéroport Bangui-Mpoko pour mieux diagnostiquer les voyageurs. C’est une coopération exemplaire et décisive », a affirmé le Ministre de la Santé publique, Dr. Pierre Somsé.

Le ministre s’exprimait lors de la de conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA aux côtés du directeur scientifique de l’Institut Pasteur de Bangui, Dr. Emmanuel Yandoko, du Représentant résident de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Severin Von-Xylander, de la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général, Coordonnatrice résidente et humanitaire, Denise Brown, du Commandant de la Force, Général Daniel Sidiki Traoré, et du Chef de la composante Police, Général Pascal Champion.

Pour sa part, le directeur scientifique de l’Institut Pasteur de Bangui, Dr. Emmanuel Yandoko, a avancé que “depuis le début de l’épidémie, le ministère de la Santé et la MINUSCA coopérent en transparence. Par ailleurs, c’est avec l’appui de l’OMS que le centre d’isolement des malades du coronavirus a été établi à l’hôpital de l’Amitié’’. « Il y a une coopération transparente et une franche collaboration entre le ministère et toutes les représentations diplomatiques dans le pays », a ajouté ce responsable.

Dans ce registre, la Représentante spéciale adjointe, Denise Brown, a mis l’accent sur l’engagement et le soutien de la Mission: « Nous avons mis en application les consignes du ministère de la Santé publique en mettant en place le personnel médical à l’aéroport Bangui-Mpoko pour contrôler les troupes et rendre compte au ministre de la santé publique”. En outre, elle a indiqué que tout le personnel des Nations Unies doit respecter scrupuleusement les consignes contenues dans les directives de l’OMS et du ministère de la Santé publique. Elle a également dénoncé la campagne de stigmatisation contre le personnel des Nations Unies, y compris le staff national ainsi que des ONGs selon lesquelles « que ce sont les étrangers qui véhiculent le coronavirus dans le pays ». “Ce virus n’a pas de nationalité”, a dit la Représentante spéciale adjointe.

Pour sa part le Représentant résident de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Severin Von-Xylander, a déclaré que le pays se trouve dans un cas de pandémie et non d’épidémie. « Tous les peuples sont touchés car le virus ne fait pas de différence, ni de couleur, ni de peau, ni d’appartenance religieuse », a-t-il précisé. “Nous sommes préoccupés et nous continuons à appuyer le ministère de la Santé publique dans les mesures à prendre. Le plus important, c’est de s’assurer qu’on détecte tous les cas sur le territoire centrafricain, de tracer leurs contacts, d’identifier les personnes malades et de les mettre en isolement”, a dit cet officiel, invitant la presse à plus de responsabilité et à éviter la diffusion de fausses nouvelles.

Tour à tour, le Commandant de la Force et le Chef de la composante Police et de la MINUSCA ont annoncé les mesures en cours ou à prendre en application des directives de la Mission, de l’Organisation mondiale de la Santé et des autorités centrafricaines. Ainsi, le Commandant de la Force a annoncé que “la MINUSCA a suspendu le processus de rotation des contingents et que ceux qui sont déjà surplace exécuteront les tâches habituelles de protection”, tandis que le Chef de la composante Police a précisé que “vu que les policiers sont en contact régulier avec la population et sont intégrés dans les commissariats de police et brigades de gendarmerie, des mesures additionnelles seront prises pour contribuer à la lutte contre le COVID-19”.