Le Gabon et le Cameroun réaffirment leur engagement à soutenir le processus de la paix en RCA

Le Gabon et le Cameroun, pays fournisseurs de contingent de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), ont réaffirmé leur volonté et leur engagement à continuer d’œuvrer pour soutenir le processus de paix en République centrafricaine (RCA). Cet engagement a été exprimé durant les rencontres entre les autorités militaires gabonaises et camerounaises avec le Commandant de la Force de la MINUSCA, le Général Sidiki Daniel Traoré, à l’occasion de la mission officielle qu’il a effectué dans ces deux pays du 12 au 22 août 2021.

« Les deux pays ont récemment consenti des efforts financiers conséquents pour renouveler les équipements majeurs de leur contingent. Au cours de ces dernières semaines, plusieurs engins blindés, des véhicules et d’autres matériels de soutien ont été acheminés en RCA pour remplacer les matériels mis à rude épreuve par plusieurs années d’opérations sur des routes difficiles », a indiqué le porte-parole de la Force, le Lieutenant-colonel Abdoul Aziz Fall, rappelant que le contingent camerounais est déployé à Bossangoa tandis que le contingent gabonais est à Alindao, respectivement.

Lors de la conférence de presse hebdomadaire du mercredi, le porte-parole militaire a également indiqué que les échanges avec les autorités militaires camerounaises et gabonaises ont permis d’exprimer la reconnaissance de la MINUSCA pour la contribution des deux pays à la paix en RCA, mais aussi de communiquer sur les attentes de la mission en vue du déploiement des futurs casques bleus.

Pour sa part, le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro, a rappelé l’entretien lundi, entre le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en RCA et Chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, et le Président Faustin Archange Touadéra, sur « la coopération entre la RCA et les Nations unies ainsi que sur les activités de la MINUSCA dans le cadre de la mise en œuvre de mandat de la Mission ». Le porte-parole a également évoqué la participation de la Représentante spéciale adjointe, Lizbeth Cullity, à la 7ème session du Comité Stratégique du DDRR/RSS/Réconciliation nationale, et la mission à Bambari de la Représentante spéciale adjointe et coordinatrice humanitaire, Denise Brown, où elle a plaidé pour la réconciliation entre les communautés et la nécessité de résoudre rapidement la situation des déplacés du site de la mosquée depuis les incidents de juin dernier. Concernant le comité stratégique, la mission se réjouit de la tenue de cette rencontre et réaffirme son soutien au Gouvernement dans les secteurs de DDRR, RSS et réconciliation nationale, conformément au mandat.

Par ailleurs, la MINUSCA appelle les « autorités administratives locales - les préfets, les sous-préfets et les maires -, à une meilleure coopération sur le terrain sur la base de la confiance mutuelle ». Selon le porte-parole, les chefs des 11 bureaux de terrain de la Mission ont été instruits à travailler dans cette direction, en vue de l’appui à l’extension de l’autorité de l’Etat, le déploiement des FACA, des forces de défense et de sécurité, de la chaîne pénale ainsi que des fonctionnaires de l’Etat.

Au chapitre des droits de l’homme, le porte-parole a indiqué qu’au cours de la période du 17 au 23 août 2021, la mission a documenté 31 incidents d’abus et de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire ayant affecté au moins 71 victimes. La mission note par ailleurs une augmentation du nombre d’incidents (121%) et de victimes (173%) par rapport à la semaine précédente (14 incidents, 26 victimes), précisant que les auteurs présumés sont les groupes armés ainsi que les forces de l’Etat et d’autres personnels de sécurité.

De son côté, le porte-parole de la Police de la MINUSCA, le Commissaire Serge Ntolo Minko, a déclaré que dans le cadre de son appui opérationnel, les états-major intégrés de la Mission conjointement avec les forces de sécurité intérieur, poursuivent les patrouilles diurnes et nocturnes sur les différents artères et carrefours sensibles de Bangui et en régions. Cette posture renforcée et dynamique, a permis l’interpellation de « 258 auteurs d’infractions sur le territoire national, contre 217 » la semaine dernière.