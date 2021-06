Le Fonds humanitaire de la République centrafricaine alloue 12 millions de dollars américains pour une réponse d’urgence

Bangui, 11 juin 2021 - La Coordonnatrice Humanitaire pour la République centrafricaine (RCA), Mme Denise Brown, a alloué 12 millions de dollars américains du Fonds humanitaire pour couvrir les besoins humanitaires les plus urgents dans les zones à très forte vulnérabilité et où la recrudescence de la violence accompagnée de graves atteintes aux droits de l’homme et violations du droit international humanitaire, y compris envers les sites de personnes déplacées, ont exacerbé davantage les besoins humanitaires et de protection déjà aigus.

« La population civile est la plus touchée par cette inquiétante augmentation de la violence et a, plus que jamais, besoin de notre assistance. J'appelle toutes les parties à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et à protéger les infrastructures civiles et le personnel humanitaire. Les populations civiles en particulier, principales victimes de ces violences et violations, ont plus que jamais besoin d’être protégées dans leurs régions, dans les sites de personnes déplacées, partout. », a déclaré Mme Brown.

Cette allocation permettra aux partenaires humanitaires de mettre à l’échelle des projets d’assistance multisectorielle dans les secteurs prioritaires : protection, abris d’urgence et biens non alimentaires, coordination et gestion des sites de déplacés, eau, hygiène et assainissement, santé, éducation, sécurité alimentaire, nutrition et logistique.

« L’allocation du Fonds Humanitaire intervient à un moment critique pour des centaines de milliers de personnes en détresse et dont la survie est menacée. Je suis profondément reconnaissante aux bailleurs pour leurs générosité et confiance envers le Fonds Humanitaire », a expliqué la Coordonnatrice Humanitaire Mme Denise Brown.

Les fonds alloués cibleront les populations les plus vulnérables dans 12 préfectures à savoir la Basse-Kotto, Haute-Kotto, Haut-Mbomou, Mambéré-Kadei, Mbomou, Nana-Gribizi, Nana-Mambéré, Ombella M’Poko, Ouaka, Ouham, Ouham-Pendé et Vakaga, ainsi que Bangui.

Déjà critique, la crise humanitaire en Centrafrique s’est détériorée fin 2020 suite à la résurgence des violences armées dans plusieurs régions du pays. Plus de 730 000 personnes sont actuellement déplacées à l’intérieur du pays, un niveau jamais atteint depuis 2014. Quelque 2,8 millions de personnes - 57% de la population - ont besoin d’assistance et de protection. Malgré un environnement parmi les plus dangereux au monde, la communauté humanitaire a fourni une assistance multisectorielle à plus de 1,2 millions de personnes au premier trimestre 2021.

Au 10 juin, le Plan de réponse humanitaire 2021 est financé à 33% soit 148,8 millions de dollars américains sur les 444,8 millions requis. Des financements supplémentaires sont nécessaires pour continuer à soutenir la réponse. En 2020, le Fonds humanitaire a alloué 30,8 millions de dollars américains.

