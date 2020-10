Le Fonds au profit des victimes lance un projet pilote en République centrafricaine dans le cadre de son mandat d’assistance

En septembre 2020, le Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale (CPI) a lancé un projet pilote en République centrafricaine (RCA) dans le cadre de son mandat d'assistance. En attendant de pouvoir lancer un programme complet d'assistance, le Fonds a mis en place ce projet pilote pour venir en aide aux victimes et leurs familles qui vivent dans des conditions précaires à Bangui et ont subi un préjudice à long terme en raison des violences sexuelles commises lors du conflit.

Mme Mama Koité Doumbia, la Présidente du Conseil de direction du Fonds, s'est exprimée en ces termes : « Je suis très heureuse que le Fonds au profit des victimes apporte désormais son aide à un premier groupe de victimes en République centrafricaine. Malgré la pandémie de COVID‑19, les victimes restent dans nos cœurs et nos esprits. Les autres membres du Conseil de direction et moi‑même avons toujours ardemment souhaité agir pour soutenir les victimes les plus vulnérables en RCA, en particulier celles qui souffrent des conséquences d'actes de violence sexuelle commis lors de conflits. C'est notre rôle et notre devoir moral de fournir à ces victimes et leur famille un accès aux services et au soutien dont elles ont besoin pour reconstruire leur vie et retrouver leur dignité. Le Conseil remercie le Gouvernement centrafricain de l'intérêt qu'il a porté aux activités d'assistance et de l'aide qu'il a fournie à cet égard. »

Le projet pilote entend contribuer à améliorer la situation socioéconomique des victimes survivantes les plus vulnérables et à leur offrir une réhabilitation en matière de santé mentale et physique. Il s'articule autour de six domaines d'activité principaux : i) soutien médical aux personnes souffrant de pathologies liées au VIH/sida ; ii) accès à la sécurité alimentaire et à un soutien nutritionnel ; iii) accès à des soins psychologiques ; iv) accès à l'éducation pour les personnes dont les victimes ont la charge ; v) accès au logement pour les victimes sans‑abri ; vi) aide au lancement d'activités génératrices de revenus.

Ce projet pilote est intégralement financé par la contribution volontaire de 250 000 euros que le Gouvernement néerlandais a versée à cette fin spécifique. Le Fonds a confié l'exécution de ce projet à l'organisation italienne Cooperazione Internazionale (COOPI), qui travaille activement dans le pays depuis 1974.

M. Hervé Severin Lidamon - un porte‑parole du groupe de victimes soutenues par l'association AVED - a déclaré ce qui suit : « Nous remercions tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet. Bien que nous ne puissions pas répondre à tous les besoins de tous les survivants, nous pensons que ce projet contribuera de manière significative à restaurer la dignité des victimes survivantes et à leur redonner espoir ».

Ce projet pilote est le premier résultat de la procédure d'évaluation rigoureuse que le Fonds a réalisée concernant le pays et dans le cadre de laquelle il a mené de vastes consultations avec les victimes, leurs représentants, le Gouvernement centrafricain et un large éventail d'acteurs nationaux et internationaux fournissant des services de réhabilitation en RCA. La première tentative du Fonds de lancer un programme d'assistance en RCA avait été interrompue en 2013 en raison de la détérioration des conditions de sécurité.

Le Directeur exécutif du Fonds, M. Pieter de Baan, a dit ce qui suit : « Ni la situation précaire en matière de sécurité en RCA ni la pandémie de COVID‑19 n'amenuisent la volonté du Fonds d'épauler et d'aider les victimes d'actes de violence sexuelle commis lors de conflits ainsi que les victimes d'autres crimes internationaux. L'élaboration des activités d'assistance du Fonds en RCA a semblé prendre plus de temps que souhaité, car ce processus a été pénalisé par des restrictions à notre capacité et par la situation préoccupante en matière de sécurité au niveau local. Nous avons également consacré beaucoup de temps et de soin au choix des partenaires d'exécution. Le projet pilote mené à Bangui devance le programme complet d'assistance, pour lequel nous continuons à établir des partenariats et à solliciter le soutien de donateurs. Les victimes ont fait preuve d'un courage et d'une résilience incroyables malgré leur détresse. Je les remercie, ainsi que leurs représentants, d'avoir consenti à partager leurs histoires faites de souffrances et d'espoir avec les représentants du Fonds. Je témoigne ma profonde gratitude aux collègues du Greffe de la CPI à Bangui et à La Haye, dont le soutien sans faille a permis au Fonds de façonner ce projet pilote et le programme d'assistance à venir. »

À la conclusion de la procédure de notification réglementaire avec la Chambre préliminaire II le 8 octobre 2020, le FPV s'engagera dans les prochains mois avec les cinq partenaires sélectionnés pour commencer la mise en œuvre du programme d'assistance en RCA.

