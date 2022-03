Le conseil national de la mediation avec l’appui de la MINUSCA installe ses antennes dans les arrondissements de Bangui

EMMANUEL CRISPIN DEMBASSA-KETTE

Le Conseil national de la médiation appuyé par la MINUSCA a lancé, le 07 mars 2022, une série de sensibilisations et de formations. Des points focaux seront ensuite installés dans les arrondissements de Bangui, à commencer par le premier arrondissement.

Les conseillers municipaux du premier arrondissement de la ville de Bangui, les membres de la société civile et des représentants du ministère de l'administration territoriale ont participé à cette cérémonie de lancement présidée par le Médiateur de la République, Laurent Ngon Baba. La cérémonie a connu la participation de la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général de l'ONU, Lizbeth Cullity et le Président de la délégation spéciale de la ville de Bangui, Emile Gros Raymond Nakombo.

Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet du renforcement des capacités du Conseil nationale de la médiation pour exécuter ses missions en lien avec la restauration et l'extension de l'autorité de l'Etat, la réconciliation nationale et la mise en œuvre de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine (APPR-RCA). Lequel projet a été lancé le 08 février 2022. Il vise à travers cette phase à former et sensibiliser les acteurs locaux sur le dialogue et la concertation dans la résolution des différends avant de les installer ensuite dans les différents arrondissements.

« L'installation des antennes régionales avec la désignation des points focaux dans les différents arrondissements de Bangui garantira le lien entre l'institution et la population, favorisant ainsi la promotion du dialogue, de la concertation et du vivre ensemble », a affirmé Lizbeth Cullity.

Faisant le lien avec les comités locaux de paix et de réconciliation ou sont intégrés les chefs de quartiers et les associations de jeunes et de femmes, Emile Gros Raymond Nakombo, le président de la délégation spéciale de la ville de Bangui a déclaré de son côté que « cette stratégie d'affecter des points focaux à la base vient compléter le dispositif mis en place dans les arrondissements pour faciliter la communication et la médiation au sein des populations ».

Pour sa part, le Médiateur de la République a d'abord adressé ses remerciements à la MINUSCA « qui ne ménage aucun effort pour accompagner l'institution dans sa lutte pour le retour de la paix et de la réconciliation par le dialogue », avant d'appeler les futurs points focaux à s'engager « effectivement à assurer le relais entre le conseil national de la médiation et la population dans les différentes circonscription administratives ».