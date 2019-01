Le Conseil de paix et de sécurité de l’UA sur la situation en République centrafricaine (RCA)

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA), suite à la communication faite par le Commissaire à la Paix et à la Sécurité, l’Ambassadeur Smail Chergui, sur la situation en République centrafricaine (RCA), le 18 janvier 2019, a approuvé le communiqué de presse qui suit :

Le Conseil a rappelé ses communiqués et communiqués de presse antérieurs sur la situation en RCA.

Le Conseil a réitéré sa grave préoccupation face à la détérioration continue de la situation sécuritaire en RCA et ses conséquences sur la situation socioéconomique et humanitaire déjà très difficile du pays.

Le Conseil s’est félicité des efforts soutenus de l’Union africaine à travers l’Initiative africaine pour la paix et la réconciliation en RCA, avec le soutien actif des pays de la sous-région, à travers notamment la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CCEAC), et a exhorté toutes les parties prenantes à l’Initiative à continuer à participer activement à la mise en œuvre de la Feuille de route adoptée à Libreville, le 17 juillet 2017.

Le Conseil s’est félicité de la mission conjointe effectuée du 8 au 10 janvier, à Bangui, en RCA, par le Commissaire à la paix et à la Sécurité, l’Ambassadeur Smail Chergui, le Secrétaire général adjoint des Nations unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean Pierre Lacroix, avec le soutien d’une délégation de haut niveau de Ministres des Affaires étrangères des pays de la région, à l’effet de donner une nouvelle impulsion à l’Initiative africaine pour la paix et la réconciliation en Centrafrique, dans le prolongement de la lettre que le Président de la Commission a adressée le 20 décembre 2018 aux Chefs d’Etat des pays concernés.

Le Conseil a félicité le Président de la République centrafricain, SE M Faustin-Archange Touadéra pour sa disponibilité et sa coopération et a pris note des bonnes dispositions exprimées par les différents groupes pour prendre part au dialogue national dans le cadre de l’Initiative africaine. A cet égard, le Conseil s’est félicité de leur engagement à prendre part au Dialogue direct avec le Gouvernement de la RCA, prévu le 24 janvier 2019, à Khartoum, au Soudan, sous la conduite de l’UA et avec le soutien des Nations unies et des pays de la région.

Le Conseil a appelé les Etats membres et les partenaires de l’UA à apporter tout l’appui nécessaire pour l’aboutissement de ce processus du dialogue centrafricain et a exprimé sa gratitude aux autorités soudanaises pour avoir généreusement offert d’accueillir ces pourparlers.

Le Conseil a décidé de rester activement saisi de la situation en RCA.