Le Comité des sanctions s’entretient avec le Gouvernement centrafricain au sujet de l’embargo sur les armes

SC/13694

7 FÉVRIER 2019

Le 21 janvier, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2127 (2013) concernant la République centrafricaine s’est entretenu, à Bangui par visioconférence, avec des représentants du Gouvernement centrafricain et notamment le Ministre de la défense.

À cette occasion, les représentants du Gouvernement ont mis l’accent sur les problèmes de sécurité actuels et les préoccupations que ceux-ci entraînaient, faisant notamment remarquer que les groupes armés attaquaient des villes dans tout le pays. Le Gouvernement s’est dit inquiet de l’escalade de la violence provoquée par les agissements des groupes armés. Il a exprimé par ailleurs le souhait d’obtenir des armes supplémentaires et réaffirmé l’appel du Président Touadéra à la levée de l’embargo sur les armes.

Les membres du Comité se sont dits prêts à continuer de collaborer avec le Gouvernement pour promouvoir la paix et la sécurité en République centrafricaine. Ils ont pris note des informations communiquées par le Gouvernement et ont souligné que, pour être efficace, un régime des sanctions devait être soumis à un examen régulier et être adapté à la situation sur le terrain, afin de veiller à appuyer la consolidation de la paix après un conflit, le désarmement, la démobilisation, le rapatriement et la réintégration ainsi que la réforme du secteur de sécurité.