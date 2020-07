Le chef de la MINUSCA et le Ministre de la santé visitent le centre d’isolement à Mpoko

S’assurer du bon fonctionnement du centre de transit et d’isolement des malades et des cas suspects de COVID-19 mis en place par la MINUSCA, tel est l’objectif de la visite effectuée, le samedi 4 juillet, par le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en RCA et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, en compagnie du ministre de la Santé et de la Population, le Dr Pierre Somsé, et de la Représentante spéciale adjointe, Denise Brown, entre autres personnalités.

La délégation s’est rendue sur le site de l'ancienne base de l'aviation sénégalaise, lequel abrite le Centre de transit et d’Isolement d’une capacité de 156 lits. Ce centre d'isolement est subdivisé en deux compartiments, un pour les cas confirmés de COVID-19 et l’autre pour les personnes suspectées et mises en quarantaine. Dans ce centre, le camp de transit accueille, actuellement, les troupes pakistanaises arrivées vendredi 3 juillet et placées en quarantaine pendant les 14 jours réglementaires. Ce camp de transit ne compte aucun malade.

Ce centre d'isolement constitue un des derniers maillons de la chaîne de riposte gouvernementale qui privilégie les mesures barrières pour contrer la propagation du virus.

Une riposte qui bénéficie du soutien total de la MINUSCA qui, hormis ce centre, soutient le Gouvernement à travers des dons et des campagnes de sensibilisation, et ateliers de formations et de renforcement des capacités de divers acteurs, plusieurs remises de kits d'hygiène, et autres matériels de sensibilisation à Bangui et en régions, car comme l'a souligné à maintes reprises le Chef de la MINUSCA, "la lutte contre le COVID-19 est l'affaire de tous, et c'est ensemble que nous pouvons y venir à bout".

La délégation, à laquelle s’est joint le commissaire de police, le Général de Brigade Pascal Champion, a ensuite visité les bases des Unités sénégalaise et mauritanienne de Police Constituée lesquelles ont aussi aménagé des centres de prise en charge de cas avérés ou suspects de COVID-19 au sein de leurs contingents.

Depuis l’enregistrement, le 7 mars 2019, du premier cas de COVID-19 dans le pays, la République centrafricaine avoisine les 4000 infections, dont 48 décès et plus de 900 personnes guéries. De cet effectif, Le système des Nations Unies totalise quelque 240 cas.