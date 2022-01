Le chef de la MINUSCA et le maire de Bangui visitent quatre projets à impact rapide à Bangui

La ville de Bangui bénéficie d’un certain nombre d’infrastructures construites grâce à l’appui de la MINUSCA. Parmi elles, la décharge municipale de Kolongo dans le 6e arrondissement de Bangui, que le Représentant spécial du Secrétaire général de L’ONU en RCA et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, et le Maire de Bangui, Emile Gros Raymond Nakombo, ont visité, le 22 décembre 2021.

Pour les deux responsables, Ce fut l’occasion de recueillir des informations sur l’avancée du projet estimé a plus de 1,6 milliards FCFA. et d’échanger avec les populations environnantes qui ont également, dans le cadre dudit projet, bénéficié de points d’eau potable

Trois autres sites financés par la MINUSCA à travers les projets à impact rapide, on également été visite par le Représentant spécial et le Maire de Bangui, La première étape a été la Maison des Jeunes dans le 2e arrondissement estimée a 24 millions de Francs CFA . Le but est de mettre à la disposition des jeunes un endroit sécurisé pour des rencontres et des échanges autour d’activités culturelles ou ludiques.

Les femmes du 6 arrondissement ont également bénéficié d’un projet similaire. Baptisé « Plateforme féminine » le bâtiment entièrement équipé comprend deux pièces et des bureaux. Il sert de lieu de rassemblement pour des échanges intercommunautaires afin de renforcer la cohésion sociale et promouvoir les initiatives féminines. La réalisation de l’ensemble de ces projets constitue un appui au relèvement et à la reconstruction des infrastructures sociaux de base en République centrafricaine.

A l’issue de ces précédentes visites, le chef de la MINUSCA, et le maire de Bangui, se sont également rendus à Castor, dans le 3ème arrondissement afin d’observer la circulation améliorée grâce à la réhabilitation des 1400 mètres de route, réalisée par la MINUSCA. Dans son allocution, le maire de Bangui a tenu à remercier la mission pour l’ensemble de ces réalisations.

La réhabilitation de cette route très fréquentée, a été financée à hauteur de 180 millions de francs FCA. Au quelle s ajoute 24 millions de francs CFA pour les travaux autour du rond point des Nations Unies.

D’autres projets sont également en cours de réalisation par le génie civil de la MINUSCA.

L’ensemble de ces réalisations de projets à impact rapide, vise à créer des conditions d’un développement durable en République centrafricaine.