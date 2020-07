Le 3ème arrondissement de Bangui reçoit du matériel de lutte contre COVID-19

DEUBALBET WEWAYE

Plus de 20.000 masques, des fontaines d’eau et des kits d’hygiène comprenant des savons et bouteilles de javel, c’est entre autres le lot de matériels que les autorités du 3ème arrondissement de Bangui ont reçu de la MINUSCA, ce 9 juillet 2020 à Bangui, au cours d’une cérémonie à laquelle ont pris part la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies et Coordonnatrice humanitaire, Denise Brown, le Président de la Commission de communication et sensibilisation de la Cellule de crise pour la lutte contre le COVID-19 dans le 3ème arrondissement, Ali Ousman, et le Maire de ladite circonscription, Balla Dodo.

Une action qui s'inscrit dans le cadre de l’appui aux communautés locales pour le développement des réponses adéquates et adaptées au contexte de lutte contre la pandémie du COVID-19.

Selon Ali Ousman, le 3ème arrondissement a pris la résolution de lutter inlassablement contre la pandémie, afin d'en être un foyer ni de résistance, ni de contamination dans la ville de Bangui. « Nous travaillons sans relâche et nous continuerons de le faire afin de susciter l’adhésion de nos communautés respectives, gagner leur soutien pour enfin vaincre cet ennemi commun », a-t-il promis.

Pour sa part, la Représentante adjointe du Secrétaire général fait valoir que pour lutter contre la pandémie, il faut faire comme cela se passe partout, c’est-à-dire adopter strictement les mesures barrières. Et Denise Brown de souligner que les progrès enregistrés sur le terrain sont à mettre à l’actif de la population, et non de la Mission onusienne, car il y a une prise de conscience qui se fait ressentir et qui mérite d'être accompagnée. « Nos cœurs et notre solidarité sont les plus importants, c’est pourquoi nous sommes avec les populations du PK5 », a-t-elle précisé.

Rappelons qu’en avril 2020 le 3ème arrondissement a bénéficié d’un premier projet de grande envergure, avec comme objectif la sensibilisation communautaire sur les symptômes et mesures de prévention contre le COVID-19. Ce dernier a été complété par un projet en cours de désinfection des marchés municipaux de Bangui porté par la Direction de la protection civile.