Lancement de la campagne « Agir pour protéger les enfants affectés par les conflits » en République centrafricaine

Bangui, 2 mai – Une nouvelle campagne de sensibilisation à la protection des enfants a été lancée aujourd’hui à Bangui lors d’un événement regroupant des membres du gouvernement centrafricain, des représentants du corps diplomatique, du système des Nations Unies et des organisations non-gouvernementales.

La campagne « Agir pour protéger les enfants affectés par les conflits », initiée par la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba, vise à renforcer la collaboration entre acteurs locaux et internationaux afin de mettre fin et de prévenir les violations graves des droits de l’enfants.

« Agir pour protéger a pour objectif de promouvoir le travail extraordinaire réalisé sur le terrain, ainsi que les défis auxquels sont confrontés les enfants, le tout dans le but de mettre en œuvre des solutions durables, » a déclaré Virginia Gamba lors de l’événement qui s’est tenu à Bangui ce jeudi. « La Centrafrique est à la croisée des chemins et l’accord de paix conclu en février est porteur d’espoir pour tous ces enfants et adolescents qui ont énormément souffert du conflit. Je souhaite ardemment que la campagne que nous lançons ici aujourd’hui contribue à construire une paix durable en rappelant la nécessité de répondre aux besoins des enfants. »

« Cette nouvelle initiative nous donne un moyen supplémentaire d’attirer l’attention sur la situation critique des enfants centrafricains et de générer un soutien plus important pour améliorer leur protection,» ont déclaré Kenneth Gluck de la MINUSCA et Christine Muhigana, représentante de l’UNICEF, et co-présidents de l’équipe spéciale de pays pour la surveillance et la communication de l’information sur les enfants et les conflits armés.

En Centrafrique, la campagne offrira un soutien aux autorités pour la mise en œuvre d’engagements internationaux menant entre autres à l’adoption d’un code de la protection de l’enfant, incluant la criminalisation du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans des groupes et forces armés.

En parallèle, l’engagement auprès des groupes armés visera à mettre fin et prévenir les 6 violations graves des droits de l’enfant et d’obtenir la libération de tous ceux qui ont été recrutés et utilisés durant le conflit.

La campagne permettra de renforcer le plaidoyer à tous les niveaux afin d’assurer l’accès aux programmes de réintégration pour tous les garçons et filles libérés. Des efforts seront aussi déployés pour améliorer la prise en charge médicale et psycho-social ainsi que l’assistance légale pour les enfants et adolescents victimes de violences sexuelles.

Lancée à New York le 2 avril dernier, la campagne « Agir pour protéger » se poursuivra jusqu’à la fin 2022.

