La vaccination contre le COVID-19 officiellement lancée en République centrafricaine

GHISLAINE ATTA

La République centrafricaine a rejoint, jeudi 20 mai 2021, le cercle des pays ayant adopté la vaccination comme moyen de lutte contre la pandémie de COVID-19 en plus du test de dépistage rapide (PCR) et des mesures barrières. C’est le Premier ministre, Firmin Ngrebada, qui a lancé officiellement la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19 en République centrafricaine. Il avait à ses côtés, le Ministre de la Santé, le Dr Pierre Somsé.

Pour le Dr Somsé, « la mobilisation des tous les moyens de lutte est impérative. La vaccination de toute la population est urgente. Cette vaccination vise notamment les objectifs suivants : limiter, voire arrêter la progression de l’épidémie, limiter les manifestations cliniques graves et les complications, réduire la mortalité, et enfin limiter l’impact socioéconomique de la pandémie».

Un plan de déploiement, des doses, a été élaboré, assorti d’une politique nationale, a, par ailleurs, annoncé le ministre de la Santé. En effet, « la mobilisation des ressources pour l’acquisition des vaccins et l’organisation d’une campagne nationale a commencé à porter ses fruits. C’est dans ce contexte que le pays vient de recevoir de la Facilité COVAX une dotation de vaccins type Aztrazeneca afin de lancer sa campagne nationale », a-t-il poursuivi, avant de préciser que « compte tenu de la quantité limitée des vaccins, cette phase inaugurale de la campagne nationale se concentrera sur 60.000 personnes, plus particulièrement les agents de santé des localités les plus exposées et les personnes âgées porteuses de maladies chroniques ».

En prélude à ce lancement, le Chef de l’Etat, Faustin Archange Touadéra, dans une déclaration datée le 19 mai 2021, a fait savoir que « l’aggravation de l’épidémie concerne l’ensemble du territoire car l’accélération du rythme de contamination dans notre pays s’est traduite par l’accroissement du nombre de cas à Berberati, Gamboula, Carnot, Bayanga, Bouar, Paoua, Batangafo et Bambari. Parallèlement, plusieurs villes qui étaient jusqu’ici silencieuses ont déclaré des cas. Il s’agit notamment de Kabo, Kouango, Bangassou, Ndele, Birao et Obo. Au-delà des zones urbaines, l’épidémie s’étend en profondeur dans les villages ».

Rappelons que la lutte engagée contre la Covid-19 a débuté depuis le 14 mars 2020en République centrafricaine. Au dernier trimestre 2020, l’on dénombrait 146 nouveaux cas et un seul décès, tandis que pour la seule période de janvier au 18 mai 2021, ce sont plus de 3.044 nouveaux cas et 33 décès qui ont été enregistrés. Au 18 mai 2021, la RCA a enregistré plus de 7.015 cas de contaminations et plus de 96 décès.