La Sous-Secrétaire Générale des Nations Unies en visite à Bambari

En visite en République Centrafricaine depuis quelques jours, la Sous-Secrétaire Générale des Nations Unies chargée des Opérations de maintien de la paix, Bintou Keïta, s’est rendue ce 21 juin 2018 dans la ville de Bambari secouée depuis plusieurs semaines par des violences. Accompagnée de la Coordinatrice Humanitaire en RCA, Naijat Rochdi, la diplomate onusienne a mis à profit cette visite dans la capitale de la Ouaka pour rencontrer de nombreux acteurs étatiques et communautaires afin de discuter de l’impact des récents incidents sécuritaires sur les populations et les opportunités de résoudre durablement la crise à Bambari. « La résurgence des groupes armés est la principale source des récentes violences enregistrées dans cette ville où les différentes communautés avaient réappris à vivre en harmonie », ont expliqué les leaders communautaires rencontres qui ont également déploré la recrudescence des cas d’agressions de personnes et de braquages de biens dans la ville. « Bambari a certes basculé dans la violence, mais des efforts ont été faits au niveau sécuritaire avec les ressources dont dispose la MINUSCA et dans la plus totale impartialité. Ces actions seront poursuivies, notamment en termes de renforts militaires supplémentaires, pour s’assurer que la ville redevienne durablement une zone sans groupes armés », a réagi Bintou Keita qui s’est notamment réjoui des postes de contrôles additionnels installés dans certains quartiers pour y renforcer la sécurité.

Ces différentes rencontres ont été également l’occasion d’évoquer le rôle crucial des chefs religieux et des leaders de la société civile dans le rétablissement du dialogue entre les communautés locales. « Il est urgent de renouer le dialogue entre tous les filles et fils de Bambari et nous sommes prêts à prendre notre part dans ce processus en appelant à l’apaisement et surtout au désarmement des cœurs », ont réaffirmé les chefs religieux de Bambari. La Sous-Secrétaire Générale a exprimé le soutien des Nations Unies à de telles initiatives locales, de même qu’a l’initiative de l’Union Africaine visant à faciliter des négociations fructueuses entre le Gouvernement et les groupes armés pour un retour durable de la paix dans l’ensemble du pays.

Pour sa part, la Coordonnatrice Humanitaire, Naijat Rochdi, après avoir déploré les attaques et pillages de nombreuses agences humanitaires nationales et internationales durant les dernières violences à Bambari, a plaidé pour que l’accès aux soins de santé dans les hôpitaux soit facilité pour les populations. « Le besoin de bénéficier de soins de santé est vital en pareille situation. Ceci est un droit autant pour les populations que pour les personnels de santé », a-t-elle indiqué.

La situation des femmes et des enfants rendus davantage vulnérables par la récente flambée de violences a été également discutée au cours des différentes rencontres de la délégation onusienne. « Il urge d’envisager des solutions pour faciliter le rattrapage de l’année scolaire interrompue dans de nombreuses écoles. La MINUSCA s’est pour sa part déjà impliquée dans l’acheminement vers Bambari des épreuves du baccalauréat et la sécurisation du lycée mixte où se déroulent les examens », a déclaré Bintou Keita.

La visite s’est achevée par une ultime rencontre avec des leaders de groupes armés à qui la Sous-Secrétaire Générale des Nations Unies a réaffirmé l’impérieuse nécessité pour tous les groupes armés quelqu’ils soient de quitter Bambari.