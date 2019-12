La société civile engagée pour le renforcement de la vulgarisation de l’accord de paix

Les responsables de la société civile centrafricaine étaient réunis, ce vendredi 29 novembre 2019 autour de la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies et Coordonnatrice humanitaire (RSASG), Denise Brown, pour évaluer les avancées dans la mise en œuvre de l’ Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine (APPR-RCA), relever les enjeux et défis majeurs liés à la stratégie de sensibilisation et faire des propositions pour corriger une meilleure mise en œuvre.

Il ressort de ces échanges fructueux que la société civile a été l’une des chevilles ouvrières de la facilitation de l’Accord, malgré les modestes moyens financiers dont elle dispose. « Mais il faut encore redoubler d’efforts afin de toucher les centrafricains de l’intérieur », déclare Evelyne Nicole Yalissou, Présidente de l’organisation non-gouvernementale ‘’Défis et objectifs Centrafrique’’. Il faut faire vite, aller rapidement vers ce que l’on peut appeler une deuxième phase de la vulgarisation. Car selon Madame Yalissou, « les défis sur le terrain sont énormes, et les détracteurs de l’Accord essaient de prendre de l’avance, profitant ainsi du peu de temps vide que l’on leur laisserait entrevoir ».

Très attentive, la RSASG a noté avec satisfaction les différents critiques et les propositions apportées. « La société civile a bien travaillé. Il faut la féliciter. Il y a eu beaucoup de travail de communication qui a été fait depuis six mois, surtout au niveau des chefs-lieux : Obo, Bangassou, Bambari, Bouar et bien-sûr Bangui […] Il faut continuer à toucher les coins reculés, ceux-là qui n’ont pas forcement accès aux informations. Nous allons continuer à travailler ensembles afin d’atteindre toutes ces personnes qui ont soif de connaître le contenu de l’APPR », a soutenu Denise Brown.

Les différentes parties ont convenu de se réunir tous les deux mois pour faire le point. La MINUSCA, pour sa part, se dit prête à disponibiliser les moyens financiers nécessaires pour appuyer la société civile dans ses actions dans le cadre de cette deuxième phase.

La Mission des Nations Unies note aussi que l’optimisation des projets à impact rapide, avec un impact positif direct sur les populations pourrait rendre la sensibilisation plus efficace.