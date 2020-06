La situation sécuritaire au nord-ouest de la RCA abordée au briefing de presse

Les attaques inacceptables survenues le mardi 9 juin 2020 dans la ville de Bouar et la localité de Pougol (28 km à l’ouest de Paoua) ainsi que la réaction de la MINUSCA ont été au centre du briefing hebdomadaire de la MINUSCA diffusé mercredi sur Radio Guira FM. Deux casques bleus de la Mission ont été légèrement blessés lors des incidents à Pougol, dans la préfecture de l’Ouham-Pendé.

« A Pougol, un check-point des Forces armées centrafricaines (FACA) et de la MINUSCA a été la cible de tirs d’hommes armés non identifiés aux environs de 3h du matin. La Force de la MINUSCA y a renforcé sa position. A Bouar, des éléments armés présumés membres du 3R ont ouvert le feu contre le camp de l’Unité spéciale mixte de sécurité (USMS), également aux alentours de 3h00, avant de s’enfuir. Au moins 14 de membres de l’USMS ont été légèrement blessés », a dénoncé le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro, lors d’un briefing enregistré. Selon lui, l’Union africaine (UA) et la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), garants de l’Accord de paix et la MINUSCA, en tant que facilitateur, sont en concertation sur ces attaques qui sont une claire violation de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine (APPR-RCA).

Le porte-parole est également revenu sur l’entretien par vidéoconférence, le 8 juin, entre le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union Africaine, Smail Chergui, le Secrétaire général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), Ahmad Allam-Mi, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, le Haut Représentant de l'Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, et le Président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra. « Les échanges ont porté sur la pandémie COVID-19, la situation politique, la situation sécuritaire, ainsi que la mise en œuvre de l’Accord de paix », selon le porte-parole.

Dans son briefing, le porte-parole a indiqué que la MINUSCA a perdu un personnel dû au COVID-19, un décès rapporté dans le communiqué de presse du ministère de la Santé du 6 juin 2020. « A ce jour, la MINUSCA compte 29 cas confirmés dont 25 cas actifs, trois cas guéris et ce décès », a-t-il dit, présentant les condoléances du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en RCA et de l’ensemble du personnel de la MINUSCA à la famille du collègue disparu.

Par ailleurs, le porte-parole a présenté la contribution de la MINUSCA au plan national de lutte contre le COVID-19 au cours de la semaine écoulée. « A Bangui, la MINUSCA, le Comité local de paix et de réconciliation du 3ème arrondissement et le Ministère de la Santé ont sensibilisé 87 bénéficiaires, dont 83 femmes, du programme de réduction de la violence communautaire (CVR), de la filière couture. Ils ont reçu des kits de démarrage de leurs activités génératrices de revenus après leur formation professionnelle, notamment sur la production de masque en vue d’approvisionner le marché local. A Obo, les patrouilles de la Force, UNPOL et Affaires civiles de la MINUSCA sont également utilisées pour sensibiliser les populations locales sur le COVID-19 ».

De son côté, le porte-parole de la Force de la MINUSCA, le Commandant Issoufou Aboubacar Tawaye, a souligné que dans le cadre de l’opération « Kiri Na Autorité », la Force continue d’exercer une forte pression sur les éléments de 3R afin de les amener à respecter les engagements signés dans l’accord de paix. Dans ce cadre, les Casques Bleus ont repris possession de la gendarmerie de Besson qu’ils pourront bientôt restituer à leurs frères d’armes centrafricains. « La Force a mené un total de 2803 patrouilles dont 785 nocturnes sur le territoire centrafricain durant la semaine écoulée », a-t-il ajouté.

Le porte-parole de la Police, Capitaine Franck Gnapié, a indiqué pour sa part que le 5 juin, 28 éléments des forces de sécurité intérieure dont 20 gendarmes et 8 policiers, ont pris leurs fonctions à Ndélé, dans la Bamingui-Bangoran. « Ils ont pris possession des deux anciens bâtiments qui abritaient les services de Police et de Gendarmerie avant les émeutes de 2012. Dans les semaines à venir, la Police de la MINUSCA lancera un projet pour la réhabilitation et l’équipement de ces bâtiments », a conclu le porte-parole d’UNPOL.