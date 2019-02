La situation en République centrafricaine - Rapport du Secrétaire général (S/2019/147)

I. Introduction

Dans sa résolution 2448 (2018), le Conseil de sécurité a prorogé le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) jusqu’au 15 novembre 2019 et m’a prié de rendre compte tous les trois mois de l’exécution du mandat de la Mission. Le présent rapport est soumis en application de cette résolution.

II. Situation politique

Processus de paix

2. Durant la période considérée, d’importants progrès ont été accomplis concernant le processus de paix placé sous les auspices de l’Initiative africaine pour la paix et la réconciliation. À la suite de la réunion de haut niveau sur la République centrafricaine tenue en septembre 2018 à New York, des efforts considérables ont été faits par les parties prenantes à différents niveaux en vue de redynamiser le processus politique, et en particulier d’organiser des pourparlers directs entre le Gouvernement et les groupes armés. En attendant, les Centrafricains sont devenus de plus en plus mécontents des atermoiements dans l’organisation du dialogue direct, auxquels ils attribuaient les graves problèmes d’insécurité survenus ces derniers mois.

3. Le Gouvernement centrafricain a intensifié les préparatifs du dialogue direct avec les groupes armés, avec l’aide du panel de facilitateurs de l’Initiative africaine pour la paix et la réconciliation. Le Président Faustin-Archange Touadéra a continué de multiplier les contacts avec les parties prenantes centrafricaines, notamment les partis politiques et la société civile, afin de renforcer l’adhésion nationale et l’appui de la population au processus de paix. Le 12 novembre, les partis politiques de l’opposition et les organisations de la société civile ont publié un mémorandum commun, dans lequel ils ont demandé que l’Initiative africaine soit lancée sans tarder et que les partis politiques et les organisations de la société civile soient associés au processus. Mon Représentant spécial pour la République centrafricaine et Chef de la MINUSCA a intensifié son action au sein du panel dont il était membre et auprès des partenaires régionaux et internationaux.

4. À la quarante-septième réunion du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale tenue à N’Djamena du 6 au 8 décembre, les États Membres de la région se sont accordés à dire qu’il fallait absolument relancer l’Initiative africaine pour la paix et la réconciliation, notamment au moyen de consultations régionales plus stratégiques, en soulignant dans le communiqué final la nécessité d’entamer le dialogue direct dès que possible. Plusieurs pays voisins se sont dits prêts à reformer des commissions mixtes bilatérales avec la République centrafricaine. Le 14 décembre, l’Assemblée nationale a publié une déclaration dans laquelle elle soutenait l’Initiative africaine et recommandait qu’un dialogue soit engagé sans tarder avec les groupes armés à Brazzaville et à Khartoum.

5. Après des mois de consultation sur l’endroit où devaient se tenir les pourparlers directs, le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine, mon Secrétaire général adjoint aux opérations de paix et des hauts responsables, y compris des ministres de l’Angola, du Cameroun, du Congo, du Gabon, du Soudan et du Tchad, ainsi que des représentants de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale, se sont rendus du 8 au 11 janvier 2019 en République centrafricaine afin de relancer ensemble le processus de paix et de consolider l’engagement régional et international de trouver une solution politique à la crise. La délégation s’est entretenue avec de nombreux acteurs, y compris le Président Touadera, des responsables gouvernementaux, la communauté des diplomates et la société civile. Le 10 janvier, toutes les parties prenantes ont convenu d’organiser un dialogue direct entre le Gouvernement et les groupes armés à Khartoum, le 24 janvier 2019, sous les auspices de l’Union africaine et avec l’aide de l’Organisation des Nations Unies. Au lendemain de cette visite de haut niveau, le Président Touadera a eu de nouveaux échanges avec les partis politiques et les représentants de la société civile et les a invités à se joindre à la délégation gouvernementale aux pourparlers de Khartoum en qualité d’observateurs. Le consensus régional qui s’est dégagé sur l’organisation des pourparlers à Khartoum et sur la tenue de la cérémonie finale de signature à Bangui a fait naître un nouvel espoir de progression vers un accord.

6. Du 24 janvier au 6 février, une délégation du Gouvernement centrafricain conduite par Firmin Ngrebada, Ministre d’État et Directeur de cabinet du Président Touadera, et des représentants et dirigeants de 14 groupes armés ont tenu des pourparlers directs à Khartoum. Ces entretiens, dont l’organisation a été facilitée par l’Union africaine et appuyée par l’ONU, ont également vu la participation de représentants de partis politiques, d’institutions religieuses et de la société civile, y compris des femmes. À l’issue d’intenses négociations, les parties sont parvenues le 2 février à un consensus sur toutes les grandes questions inscrites à l’ordre du jour, concernant notamment la justice et la réconciliation, un système de gouvernance plus transparent et inclusif et des mesures de sécurité transitoires. Le 5 février, l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine a été paraphé par les parties présentes à Khartoum lors d’une cérémonie de clôture organisée par le Président soudanais, Omar Al-Bashir, en présence du Président Touadera ainsi que du corps diplomatique et de représentants de pays de la région, de l’Union africaine et de l’ONU. L’Accord a été officiellement signé à Bangui le 6 février.

7. Il est à noter que les parties ont convenu de mettre en place un mécanisme de suivi afin de surveiller la mise en oeuvre effective de l’Accord politique. Sur la question très sensible de la justice, les parties ont créé une commission composée des parties signataires, chargée d’examiner toutes les questions relatives à la justice en rapport avec le conflit. La commission soumettra ses recommandations à la Commission vérité, justice, réparation et réconciliation, à l’Assemblée nationale et au mécanisme de suivi. Les parties sont également convenues de créer des brigades mixtes, composées de membres d’anciens groupes armés et de membres des forces de défense nationale, chargées, entre autres, de protéger les frontières du pays et les activités de transhumance. Établies à titre de mesure de sécurité transitoire, ces brigades devraient être opérationnelles pour une période maximale de 24 mois. Sur le plan politique, le Président Touadera a accepté d’intégrer davantage de représentants d’anciens groupes armés dans l’administration nationale, y compris au sein du Gouvernement. Deux documents importants ont également été négociés et annexés à l’Accord : un ensemble de dispositions transitoires détaillées en matière de sécurité et un plan de mise en oeuvre de l’Accord.