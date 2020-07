La salle de formation des jeunes de Boeing-Bimbo équipée et opérationnelle

DEUBALBET WEWAYE Deux (2) panneaux solaires d’une capacité de 200 Watts chacun, cinq (5) fenêtres et une porte battante, dix (10) tables et quarante (40) chaises, trois (3) machines à coudre et un ensemble de matériels de sonorisation, c’est ce qu’on peut désormais trouver, depuis ce vendredi 24 juillet 2020, dans la salle de formation des jeunes de Boeing-Bimbo 3.

C’est au bénéfice d’un Projet à impact rapide de la MINUSCA exécuté par l’ONG Women Act For Living Together (WALT), en vue de créer un cadre minimum de retour de l’administration publique, faciliter la cohésion sociale, le vivre-ensemble et la cohabitation pacifique entre les communautés, et aussi renforcer les structures qui apportent des réponses aux problèmes de protection de la population civile centrafricaine.

Lors de la cérémonie symbolique de remise de ces équipements à la Mairie secondaire de Bimbo 3, le Coordonnateur du Comité de pilotage entre Boeing et PK5, Vincent Pingo s’est dit particulièrement heureux. « Cette salle était vide. Désormais elle prête à accueillir les jeunes qui sont soucieux d’apprendre. La porte est ouverte à tout le monde », a-t-il déclaré.

Pour Gilles Guigui, remplaçant le Coordinateur des affaires civiles de la cellule de la MINUSCA à Bangui, « Cet appui entre en ligne de compte des initiatives de renforcement de la cohésion sociale entre les jeunes de Boeing et du PK5. Il permettra de créer un cadre adéquat de rencontre convivial et ludique, dans le but de favoriser le vivre-ensemble ».

Pour rappel, la MINUSCA à travers sa Section des affaires civiles et avec l’aide des Organisations de la Société civile et des ONG internationales, exécute d’une dizaine de projets à impact rapide dans la ville de Bangui et ses environs.