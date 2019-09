La Représentante spéciale adjointe et coordonnateur humanitaire appelle à la mobilisation générale pour Birao

A la veille d’un nouveau déplacement à Birao avec des membres du Gouvernement centrafricain et des humanitaires, la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies, Coordonnateur résident et Coordonnateur humanitaire en Centrafrique, Denise Brown, appelle à la mobilisation générale pour Birao afin de répondre aux besoins immédiats et à long terme après les violences du 1er et du 14 septembre 2019. Au cours de la conférence presse hebdomadaire de la MINUSCA, Denise Brown, a fait l’état des lieux, notamment la protection des civils et la réponse immédiate à la situation humanitaire dans cette ville du nord-est de la RCA où le nombre de déplacés est passé à 20.000.

« Je retourne samedi à Birao pour évaluer la situation et continuer la discussion avec la communauté sur comment renforcer la réponse humanitaire existante », a annoncé la Représentante spéciale adjointe, précisant que les ministres de la Santé et de l’Action humanitaire et de la réconciliation nationale, les agences des Nations unies et des humanitaires feront partie de cette mission. Qualifiant la situation à Birao de difficile, la Représentante spéciale adjointe a indiqué que « nous devons aller au-delà de la distribution d’eau, des vivres, des latrines mises en place, nous devons faire plus », a-t-elle dit. « La population a besoin de la présence de l’autorité de l’Etat », insiste-t-elle, saluant l’arrivée dans la ville de Birao du préfet de la Vakaga ainsi que le déploiement des Forces de sécurité intérieure.

La Représentante spéciale adjointe a réaffirmé que « la protection des déplacés est la priorité de la MINUSCA », saluant le rôle des casques bleus zambiens depuis le premier jour, l’équipe d’enquête d’UNPOL et des sections de Justice et Droits de l’homme qui travaille depuis dix jours en coordination avec le Procureur de Birao et tous ceux qui ont permis que l’aide parvienne à la population. Elle a appelé tous les partenaires au développement de la RCA par rapport « aux conséquences à long terme des combats à Birao, notamment les destructions des maisons et des biens des populations ». Le chef de la section des Affaires civiles de la MINUSCA, Laurent Guépin, a pour sa part indiqué que la Mission a engagé des actions notamment pour « préparer les esprits au dialogue, à la tolérance et au vivre ensemble, en appui au Gouvernement. Du coté civil, nous aidons aussi les populations à préparer leur retour dans le calme ».

De son côté, le porte-parole de la Force de la MINUSCA, le Major Soumana Garanke, a dit que l’effectif des casques bleus à Birao a été renforcé afin de prévenir toute éventuelle attaque dans la ville. « Nous avons renforcé les patrouilles dans la ville et un périmètre de sécurité a été établi autour du camp des personnes déplacées », a-t-il noté. Quant au porte-parole de la Police de la MINUSCA, le Capitaine Léo Franck Gnapié, il a annoncé d’autres formes de contribution comme la sécurisation à l’intérieur des camps de déplacés, les enquêtes et l’appui au déploiement des FSI. « Nous faisons également un gros travail préventif ».

Le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro, s’est penché sur la mise en œuvre de l’Accord de paix en appelant d’une part, le chef du 3 R, Sidiki Abass, « à livrer les auteurs des massacres commis en mai dernier dans la région de Paoua » et d’autre part, en demandant à Abdoulaye Hissene et à tous les fauteurs de troubles à respecter « les dispositions de l’Accord de paix sans condition ». Le porte-parole a indiqué que l’Accord de paix sera évoqué ce jeudi, 26 septembre à New York, à la réunion de haut niveau sur la RCA, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, co-présidée par le Secrétaire général des Nations unies, le Chef de l’Etat centrafricain, le Président de la Commission de l’Union africaine et le Secrétaire général de la CEEAC. « Plusieurs partenaires bilatéraux et multilatéraux ainsi que le Représentant spécial du Secrétaire général en RCA y prendront part», a-t-il souligné.