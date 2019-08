A la rencontre de « Be Africa Londo » à Berberati la Flamboyante

Sous une pluie torrentielle, les voitures du partenaire du PNUD Centrafrique, APSUD, parcourent quelques 2 km au centre-ville de Berberati, surnommée La Flamboyante. La rue, transformée en rivière soudainement, rend difficile l’arrivée du convoi de 3 véhicules pour la rencontre avec les membres de l’association « Be Africa Londo, élevage de caprins ». Dans une grande salle couverte avec des toiles où les gouttes d’eau tombent à un rythme trépidant, 18 membres de l’association, dont la moitié sont des femmes, préparent l’accueil de la délégation formée par des représentants ministériels, la représentante déléguée du PNUD_RCA Edith Assani, le Chef de projet, Tsuneteka Suchiya, et la Chargée de suivi du projet, Sarah Scopel.

Be Africa Londo, un projet de développement de plus.

L’association est issue du premier projet de développement financé par le Gouv. Japonais à travers le PNUD. Le président, Kevin Wanicolo, de 27 ans, affirme que grâce à l’association, les familles membres vivent bien, et souligne « Je préfère être en association que tout seul ».

Be Africa Londo a commencé son activité commerciale d’élevage de caprins avec 28 ruminants. Les membres de l’association les ont achetés après avoir reçu le salaire de travaux THIMO ; 2500 XAF par jour pendant 45 jours pour la réhabilitation d’une route, et d’un pont à Berberati, ville de croisements économiques de la Centrafrique. Grace aux naissances, maintenant ils ont déjà 36 mammifères, seulement 4 mois après.

Dans la salle il y a une forte odeur de caprins, mais elle est complètement propre. Pendant la réunion, les femmes, assisses par terre sous des tapis colorés, parlent d’abord. Jadulita de 27 ans explique avec une expression de fierté que grâce au projet, elle a pu acheter son terrain et construire sa maison. Elle à 3 enfants, deux ont été scolarisés : le garçon est au CMA et la fille à C1. Maintenant grâce au groupement elle affirme être capable de se prendre en charge en cotissant à l’association 100 XAF ou 500XAF périodiquement. Ceci lui permet d’acheter des médicaments si nécessaire. Elle a même pu avoir ses propres caprins : un male et une femelle.

S’unir pour vaincre.

Le projet du PNUD RCA vise aussi à renforcer la cohésion sociale dans la ville de 50.000 habitants. Le président confirme que dans le groupement il y a des chrétiens et de musulmans, membres de différents quartiers de la ville. Un pêlemêle où règne le respect et la tolérance. Des formations sur la cohésion sociale et le vivre ensemble sont délivrés durant le projet. Un pré test réalisé pour évaluer les connaissances des participants montre que le 80% ne maitrisaient pas bien le sujet. Le post test montrait que le nombre avait diminué radicalement.

Be Africa Londo est le premier groupement issu du projet d’Assistance rapide pour la consolidation de la paix financé par le Gouvernement japonais, mais pas le seul. Après le premier projet qui a compté avec 700 bénéficiaires il y a eu un deuxième avec 300. Maintenant, autres associations se sont formés et ont choisi faire l’élevage des caprins pour gagner leur vie et Be Africa Londo a la responsabilité de servir de modèle. Les membres en sont conscients et sont prêts à partager leurs expériences et apprentissages avec illusion. L’illusion d’une promesse de développement dans un pays ravagé par le conflit pendant plus de 20 ans.