La MINUSCA salue le verdict du premier jugement de la Cour pénale spéciale

La MINUSCA se félicite de la tenue, ce lundi 31 octobre 2022, du premier verdict de la Cour pénale spéciale, à l’encontre de trois membres du groupe armé Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R).

La Cour reconnaît Issa Sallet Adoum (alias Bozizé), Mahamat Tahir et Yaouba Ousman, coupables de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre et les condamne respectivement, à la peine d’emprisonnement à perpétuité pour le premier et 20 ans d’emprisonnement pour les deux autres. Par cette décision, la Cour a marqué une étape majeure dans la prise en compte du besoin de justice des populations centrafricaines, notamment des victimes des attaques lancées le 21 mai 2019, contre les populations de Koundjili et Lemouna, dans le nord-ouest de République centrafricaine.

La MINUSCA, tout en reconnaissant le droit des personnes condamnées à exercer contre le jugement rendu, les voies de recours prévues par la loi, forme le vœu de voir la Cour statuer dans les meilleurs délais sur les intérêts civils, compte tenu des préjudices subis par les victimes.

La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies en RCA et Cheffe de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a affirmé que « le verdict de la Cour pénale spéciale constitue, une avancée remarquable dans la lutte contre l’impunité des violations graves du Droit international des droits de l’homme et des violations graves du droit international humanitaire, commises sur le territoire de la République centrafricaine ». Tout en rappelant « l’appui apporté par la MINUSCA à la création, à l’opérationnalisation et au fonctionnement de la Cour pénale spéciale», la Représentante spéciale réaffirme son engagement conformément au mandat de la Mission « à poursuivre ce soutien dans le cadre de la lutte contre l’impunité, la promotion du droit des victimes à la justice, à la vérité et à la réparation, lesquelles contribuent activement à la cohésion sociale, la réconciliation nationale et la consolidation de la paix en République centrafricaine ».

