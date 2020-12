La MINUSCA a reçu de nouveaux renforts pour la sécurisation des élections du 27 décembre

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan intégré de sécurisation des élections du dimanche 27 décembre 2020, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a reçu jeudi trois cents (300) casques bleus du contingent rwandais de la mission des Nations unies au Sud Soudan (UNMISS), afin de renforcer les capacités de la Mission et répondre aux défis sécuritaires actuels.

Les soldats de la paix, arrivés à Bangui, à 16h40 et à 18h10, à bord de deux vols, viennent renforcer le dispositif de sécurisation des élections de la Force qui consiste, en partie, à déployer des troupes dans les circonscriptions électorales en appui aux forces de défense et de sécurité centrafricaines.

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en République centrafricaine et Chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a salué l’arrivée de ces casques bleus supplémentaires et remercié le Secrétaire général de l’ONU pour avoir sollicité et obtenu l’autorisation du Conseil de sécurité de l’ONU en vue du renforcement en urgence du dispositif actuel de la MINUSCA alors que des groupes armés cherchent à perturber les élections de dimanche. « Il s’agit d’une preuve supplémentaire de l’engagement total de la communauté internationale aux côtés du peuple centrafricain, pour la tenue des élections le 27 décembre dans le respect des délais constitutionnels », a-t-il dit.

Mankeur Ndiaye a de nouveau condamné les alliances entre acteurs/partis politiques et groupes armés, et réitère l’appel de la communauté internationale demandant aux groupes armés de mettre fin immédiatement aux attaques qui visent à empêcher les électeurs de se rendre aux urnes. « La MINUSCA continuera à exécuter son mandat de sécurisation des élections, en appui aux forces de défense et de sécurité centrafricaines », a renchéri le Représentant spécial, réaffirmant que la volonté de la population et l’exercice de son droit civique seront respectés.

Ces renforts permettront à la MINUSCA d’accroître sa contribution à la mise en œuvre du plan intégré de sécurisation des élections, en étroite coordination avec les forces de défense et de sécurité centrafricaines et les forces internationales présentes dans le cadre d’accords bilatéraux avec la République centrafricaine, conformément aux paragraphes 32 ((b) i)) et 52 de la résolution 2552 du Conseil de sécurité des Nations unies.