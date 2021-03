La MINUSCA rassure quant au bon déroulement du 2nd tour des élections législatives et des partielles

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) s’est dit satisfaite de l’état d’avancement des préparatifs du 2nd tour des élections législatives et des partielles du 14 mars prochain. Lors de la conférence de presse hebdomadaire de la Mission mercredi, le Directeur de la Division de l’Assistance Electorale de la MINUSCA, Arsène Gbaguidi, a indiqué que « les préparatifs aux plans technique, opérationnel, institutionnel, financier et sécuritaire sont très avancés », rassurant que « les prochaines législatives pourront se dérouler dans de très bonnes conditions, afin de disposer d’un nombre suffisant de députés, pour pouvoir procéder à l’installation de la nouvelle législature au plus tard le 2 mai prochain, et éviter un vide institutionnel, conformément aux dispositions de la Constitution ».

Le Directeur de la Division de l’Assistance Electorale de la MINUSCA a indiqué que l’ensemble de la Mission reste mobilisé pour la réussite de ce processus électoral conformément au mandat du Conseil de sécurité de l’ONU. « Sous l'aspect d'appui logistique par exemple, l'on note le transport par la MINUSCA de 100 tonnes de matériel électoral non sensible et sensible vers les 16 préfectures et nécessitant 55 vols et plusieurs convois routiers. Sous le volet formation, la MINUSCA a apporté son appui notamment à l'élaboration du plan opérationnel de la formation pour la mise en œuvre du chronogramme des élections présidentielle et législatives 2020-2021 ; la formation du personnel opérationnel, soit 109 formateurs, 517 membres des démembrements de l'Autorité nationale des élections (A.N.E) et 13.884 membres de bureaux de vote », a détaillé Arsène Gbaguidi.

En substance, Arsène Gbaguidi a expliqué que les préparatifs du second tour des législatives et partielles sont très avancés « parce que nous avons tiré beaucoup de leçons des scrutins du 27 décembre ». Appelant la population à aller massivement aux urnes le 14 mars prochain, le Directeur de la Division de l’Assistance Electorale de la MINUSCA a rassuré que « la Mission reste engagée à travailler avec l'ensemble des partenaires pour le bon déroulement du processus. »

Pour sa part, le porte-parole de la Force de la MINUSCA, le Lieutenant-Colonel Abdoul-Aziz Fall, a souligné que les casques bleus, en partenariat avec les Forces de défense et de sécurité nationale, ont déjà lancé le Plan intégré de sécurisation des élections, en tirant la leçon des scrutins passés. « Il y a un comité qui s’est réuni et qui a évalué la situation sur le terrain, pour réorganiser les actions », a-t-il dit.

Le Lieutenant-Colonel Abdoul-Aziz Fall a indiqué que « par rapport au premier tour, la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC) avait lancé son offensive, en réaction, la Force de la MINUSCA s’était déployée un peu partout afin de contenir cette avancée vers Bangui. Nous étions également engagés dans les missions d’acheminement du matériel électoral, on était carrément au maximum de nos capacités, on avait déployé toutes nos réserves. En décembre, les FACA n’étaient pas dans la même posture qu’elles sont aujourd’hui, beaucoup de postes avaient été évacués à l’époque, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Avec l’offensive qui a été lancée par les FACA et leurs alliés, beaucoup de localités ont été reprises, et nous avons une présence beaucoup plus forte des Forces de défense et de sécurité sur le terrain pour aider à la sécurisation des élections ».

De son côté, la porte-parole de la Police de la Mission, la Capitaine Mazalo Agba, a souligné que la Police des Nations Unies est partie prenante des actions visant la réussite de ce processus. « Il y a eu beaucoup de réunions entre de leadership de la Police et les responsables des Forces de sécurité intérieure (FSI), pour coordonner et planifier le réajustement des dispositifs FSI-UNPOL sur le terrain. Aussi, les unités de police individuelle qui sont dans les régions ont multiplié avec les FSI, des séances de sensibilisation et des campagnes de police de proximité, en vue de renforcer le partenariat de collaboration entre la population pour faciliter le recueil et l’exploitation de renseignement, il y a aussi des patrouilles pédestres et motorisées afin de garantir le succès du processus », a indiqué la Capitaine Mazalo Agba.

Le Directeur de la Communication de la MINUSCA, Charles Bambara, quant à lui, a rappelé que le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et Chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, continue ses bons offices pour l’appui au processus électoral en Centrafrique. Samedi, « il a reçu les experts électoraux de l’Union Européenne pour échanger sur l’évaluation du processus électoral en RCA et la contribution de la MINUSCA dans la sécurisation des élections en application de son mandat électoral défini par le Conseil de sécurité », a dit Charles Bambara, qui a également fait part de la rencontre le même jour, du Chef de la MINUSCA avec le nouveau chef du Bureau pour la coordination des Affaires humanitaires (OCHA) en RCA, M. Vedaste Kalima. « Les deux responsables ont échangé sur la crise humanitaire dans le pays, le travail de la MINUSCA et la nécessité de mobiliser les ressources pour y faire face », a indiqué Charles Bambara.

Enfin, le Directeur de la Communication de la MINUSCA a rappelé l’hommage du Chef de la MINUSCA au Général de Division Pascal Champion, qui, après deux ans à la tête de la composante Police de la MINUSCA, arrive à la fin de sa mission en République centrafricaine. « Je n'oublierai jamais toute la détermination, l'engagement personnel constant et l'excellence de commandement dont il a fait montre au quotidien au bénéfice de UNPOL et de la RCA », a dit Mankeur Ndiaye. « J'éprouve un sentiment très fort, au-delà de la gratitude. C'est une profonde admiration et un profond respect pour toutes ces personnes avec qui j'ai travaillé », a répondu, pour sa part, le Chef sortant de la composante Police de la MINUSCA, saluant une mission remplie de ''héros".