La MINUSCA rappelle à ses contractants le devoir de respecter le règlement de transport

RÈGLEMENT DE TRANSPORT Un camion transportant des équipements de communication pour la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a été saisi pendant quelques heures en début de semaine, par des éléments du FPRC à Ndélé, dans la préfecture de la Bamingui-Bangoran (nord de le République centrafricaine). Tout en condamnant l’attitude du groupe armé, la MINUSCA précise que le camion saisi appartient à un transporteur sous contrat avec l’un de ses contractants en matière d’installation d’infrastructure de communications.

Le camion, qui ne faisait pas partie d’un convoi de la MINUSCA, a été relâché un jour après avec toute sa cargaison.

La MINUSCA rappelle à ses contractants en matière de transport leur devoir de respecter le règlement de la Mission en matière de transport de passagers et de marchandises, conformément à sa correspondance du 5 février 2018. Dans cette dernière, la Mission indique que dans le but de « préserver sa neutralité et son impartialité, la politique de transport dans les convois interdit le transport de passagers ou de marchandises non autorisés dans les véhicules de la MINUSCA ou dans ceux de ses contractants faisant partie des convois de la MINUSCA ». La lettre souligne que la violation de ces règles pourrait conduire à la fin du contrat avec le contractant ou l’individu concerné.

La MINUSCA a également demandé à ses contractants de prendre des mesures concrètes contre ce phénomène, notamment en faisant signer un code de conduite à chacun des directeurs de ces contracteurs en matière de transportation.