La MINUSCA prend note de la déclaration du chef du groupe revolution et justice

La MINUSCA salue la déclaration faite le 1 février 2018 par le président du mouvement politico-militaire, Révolution et Justice (RJ), Armel Sayo.

Dans sa déclaration, le président du RJ a exhorté tous ses éléments à cesser les hostilités et s’est engagé, à ce jour, à déposer les armes et à intégrer le programme national de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR). Le président du RJ a en outre reconnu que les forces de défense et de sécurité nationales et la MINUSCA sont les seules forces légitimes chargées d’assurer la protection et la sécurité des civils en République centrafricaine (RCA).

La MINUSCA attend avec intérêt que les éléments du RJ respectent les engagements pris solennellement par le président de leur mouvement. La Mission, à travers son équipe déployée sur le terrain, suivra de très près la mise en œuvre desdits engagements.

La MINUSCA encourage vivement tous les groupes armés, qui ne l’ont pas encore fait, à suivre l’exemple du RJ, à déposer les armes et à rejoindre le programme national de DDR.

La MINUSCA estime que la mise en œuvre de la déclaration du RJ constitue un geste positif au regard de la prochaine mission du Panel de facilitateurs de l’Initiative de l’Union Africaine en RCA.