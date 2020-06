La MINUSCA lance une opération avec les FACA pour mettre fin aux violences du 3R contre les civils et l’Etat

Alors que le mouvement 3R poursuit une campagne expansionniste dans la partie Ouest de la République centrafricaine (RCA), la MINUSCA vient de lancer une opération dans la région en coordination avec les Forces Armées Centrafricaines (FACA), destinée à mettre fin aux violences commises contre les civils par ce groupe armé signataire de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR-RCA). «Une opération a lieu actuellement dans l'Ouest pour amener Sidiki à la raison et protéger la population. Il faut que le 3R comprenne que sa conduite actuelle est enrupture avec l’APPR », a indiqué le général Franck Chatelus, Chef d’Etat-major de la Force de la MINUSCA, invité du briefing hebdomadaire.

L’opération conjointe avec les FACA a pour objectifs de pousser le 3R et Sidiki Abass à revenir complétement dans l’APPR-RCA en cessant sa politique expansionniste vers le nord et sud-est de cette région de la RCA, à assurer laprotection des populations et à rétablir l’autorité de l’Etat, dans les zones où elle a pu être mise en difficulté par les actions du groupe armé. « Il est certain que si le 3R ne suit pas et poursuit ses agressions contre la population et les représentants de l’Etat, nous allons passer à une action beaucoup plus offensive, en démantelant toutes les bases de ce groupe armé et en faisant cesser toutes ses actions d’agression contre les populations, les FACA et lesFSI », a averti le général Chatelus.

Dans son intervention, le Chef d’Etat-major de la Force de la MINUSCA, est également revenu sur l’attaque récente menée de nuit contre le check-point MINUSCA-FACA, à Pougol, « avec un effectif nombreux et une grande puissance de feu de la part du groupe assaillant et certainement le 3R ». Sur Bambouti, il a fait remarquer que malgré les promesses d’Ali Darassa, l’UPC ne s’est pas encore retirée de la localité tandis que dans la ville voisine d’Obo « la situation est apaisée avec des opérations et patrouilles conjointes de la MINUSCA et des FACA pour prévenir des attaques des éléments armés de l’UPC contre la population ».

En réaction aux questions des journalistes sur la sécurisation du processus électoral de 2020-2021, le Chef d’Etat-major de la Force a indiqué que « le plan de la sécurisation des élections a été déjà développé, présenté aux plus hautes autorités de l’Etat et validé, avec en première ligne les forces de sécurité intérieure et les FACA pour sécuriser les différents lieux de vote durant la période électorale mais également pour sécuriser toute la phase

d’enrôlement des électeurs et aussi le matériel électoral ». « La MINUSCA va intervenir en soutien aux forces de défense et de sécurité sur toute l’étenduedu territoire national lors du vote, mais aussi dans la phase d’enrôlement des électeurs et de déploiement du matériel électoral, bien sûr dans les zones les plus densement peuplées et où les groupes armés sont beaucoup plus présents », a-t-il précisé.

De son côté, le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro, est revenu sur la déclaration conjointe du Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, et de la Représentante de l’UNICEF en RCA, Christine Muhigana, saluant la « promulgation lundi, d'un code de protection de l'enfance » par les autorités centrafricaines. Selon le porte- parole, le Représentant spécial a exprimé l’engagement de la Mission à continuer à travailler avec le Gouvernement et d’autres partenaires pourprotéger les droits des enfants en RCA. Concernant le mandat de la MINUSCA dans ce domaine, il a indiqué que l’action de différents partenaires de la protection de l’enfance dont la Mission et l’UNICEF, en coordination avec les autorités nationales, ont permis de séparer « plus de 14.000 enfants des groupes armés en RCA depuis 2014, dont 415 après la signature de l’APPR- RCA le 6 février 2019 ».

Le porte-parole de la Mission a aussi présenté la contribution de la MINUSCA au plan national de lutte contre la pandémie de COVID-19 au cours de la semaine écoulée, dans les villes de Bangui, Bangassou, Bria, Bossangoa, Berberati et Kaga-Bandoro. « A Berberati, la mission appuie les autorités dans le renforcement du dispositif de surveillance et de contrôle des frontières entre la RCA et le Cameroun avec la dotation en équipement et matériel et la formation des agents aux postes frontaliers des préfectures de la Mambéré Kadéi et de la Sangha Mbaéré. A Kaga-Bandoro, la Mission et les autorités locales ont lancé la deuxième phase de la campagne de sensibilisation. La première phase a touché plus de 200.000 personnes dans 300 quartiers et villages des préfectures de Kemo et Nana-Gribizi », a-t-il conclu.

De son côté, le porte-parole de la Force de la MINUSCA, le CommandantIssoufou Aboubacar Tawaye, a souligné qu’à Bangui, la MINUSCA poursuit ses actions de sécurisation en coordination avec les Forces de SécuritéIntérieure, en patrouillant dans l’ensemble des arrondissements de la villepour faire face à la criminalité et au banditisme. « Ainsi 441 patrouilles ontété menées la semaine dernière à l’intérieur de la capitale et ses alentours, de jour comme de nuit. Sur le territoire centrafricain, la Force a mené un total de 3157 patrouilles dont 971 nocturnes », a-t-il indiqué.

Pour sa part, le porte-parole de la Police, le Capitaine Franck Gnapié, a évoqué l’appui d’UNPOL au processus électoral, notamment dans les activités conjointes de préparation des opérations électorales et du plan de sécurisation (PISE). « La dernière réunion conjointe, le 10 juin dernier, a principalement concerné la livraison et la sécurité des matériels électoraux. Elle a également permis de passer en revue les dispositions pour la sécurité

de ces matériels électoraux ainsi que la formation des personnels à leur utilisation », a dit le porte-parole.