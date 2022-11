La MINUSCA executera son nouveau mandat en coopération avec les autorités et la population

Le nouveau mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), prorogé jusqu’au 15 novembre 2023 par Conseil de sécurité, sera mis en œuvre en coopération et en partenariat avec les autorités et la population centrafricaines.

« La MINUSCA réaffirme son engagement à exécuter pleinement son nouveau mandat, en étroite collaboration avec les autorités, les différents acteurs, les partenaires et la population », a annoncé le porte-parole de la Mission, Vladimir Monteiro. Au cours de la conférence de presse hebdomadaire du 16 novembre, le porte-parole a précisé que la MINUSCA « continuera à mener les actions prévues dans le mandat en partenariat et en collaboration avec les autorités et les populations centrafricaines, mais également avec les partenaires, pour aider à relever les défis du pays ».

Le 14 novembre dernier, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2659, renouvelant le mandat de la Mission et exprimant son ferme soutien à la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RCA, Valentine Rugwabiza.

Dans sa résolution, le Conseil établit un ensemble de tâches que la Mission est priée d’exécuter, notamment les quatre tâches prioritaires qui portent sur « la protection des civils, les bons offices et l’appui au processus de paix, y compris à la mise en œuvre du cessez-le-feu et de l’APPR, ainsi que l’acheminement en toute sécurité de l’aide humanitaire, et la protection du personnel et des biens des Nations Unies », a indiqué Vladimir Monteiro.

Le mandat confié à la MINUSCA porte également sur le soutien à la promotion et la protection des droits de l’homme, la justice et l’état de droit, l’appui au dialogue républicain et aux élections locales de 2023, l’appui à l’extension de l’autorité de l’État, la réforme du secteur de la sécurité (RSS), ainsi que le désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement (DDRR), entre autres tâches.

Sur un autre sujet, le porte-parole a informé que la Représentante spéciale a pris part, mardi dernier à Bangui, à une réunion de concertation entre le Gouvernement et les principaux partenaires sur la mise en œuvre du Programme national de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement (DDRR). « La Représentante Spéciale a appelé à une mobilisation accrue des partenaires au programme DDR, notamment le volet réintégration afin de préserver les acquis sécuritaires engrangés par le Gouvernement ces derniers mois », a affirmé le porte-parole.

De son côté, le porte-parole de la Force, le colonel Abdoul Aziz Ouédraogo, a indiqué qu’en plus des 1675 patrouilles, dont 7 menées avec les FACA pour protéger les civils, les casques bleus de la Force ont apporté leur soutien aux populations de la RCA avec des campagnes médicales, des dons de matériels divers et la distribution d’eau potable.

En ce qui concerne la partie Ouest, le colonel Abdoul Aziz Ouédraogo a déclaré que le contingent bangladais a effectué une patrouille de longue distance de Bouar à Bamboua où la situation sécuritaire de la localité a été évaluée, tandis que les « unités spécialisées de lutte contre les engins explosifs de la compagnie péruvienne du génie ont fait une démonstration de leur capacité opérationnelle en matière de déminage, le 15 novembre, après plus de deux semaines passées dans la zone de Koui pour nettoyer et dépolluer les axes dangereux ».

Pour sa part, le porte-parole de la composante Police, le commissaire Serge Ntolo Minko, a fait savoir que l’équipe d’évaluation des performances de la Division Police de New York, en fin de mission d’une dizaine de jours en RCA, s’est entretenue avec la composante police de la MINUSCA le 12 novembre dernier. « L’équipe d’évaluation a exprimé sa satisfaction relative à la qualité du travail effectué par la composante Police sous la houlette de son leadership à Bangui et en régions. Elle a ensuite encouragé les efforts fournis sur le terrain par UNPOL et promis de faire le nécessaire pour parer à certains défis inhérents à leur mission », a-t-il ajouté