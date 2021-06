La MINUSCA engagée à travailler avec le nouveau Premier ministre et le futur Gouvernement

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), Mankeur Ndiaye, a réitéré l’engagement de la Mission « à travailler avec le nouveau Premier ministre, Henri Marie Dondra, et le futur Gouvernement, conformément à son mandat, afin d’aider la République centrafricaine (RCA) à relever ses nombreux défis », a annoncé mercredi la MINUSCA.

Cet engagement a été exprimé lors de l’audience accordée par le Premier ministre au Représentant spécial, qui était accompagné des Représentantes spéciales adjointes, Lizbeth Cullity et Denise Brown, du Commandant adjoint de la Force, Général Paulo Maia Pereira, et du Chef par intérim de la composante Police de la MINUSCA, le Commissaire divisionnaire Habi Garba.

Au cours de la conférence de presse hebdomadaire, le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro, a ajouté que le Représentant spécial a également félicité le nouveau Premier ministre pour sa nomination par le Président de la République, le 11 juin, et renouvelé l’entière « disponibilité de la MINUSCA à travailler avec lui et son Gouvernement, sur la base de la confiance mutuelle pour le renforcement du partenariat entre les deux institutions ».

Par ailleurs, le porte-parole a annoncé que le Représentant spécial du Secrétaire général entame jeudi, une mission d’une semaine au siège de l’Organisation des Nations Unies (ONU) à New York. Le point d’orgue de cette mission est la présentation « du rapport du Secrétaire général sur la République centrafricaine devant le Conseil de sécurité », en plus des rencontres prévues avec les ambassadeurs de certains Etats-membres. Il sera accompagné de la Représentante spéciale adjointe, Coordinatrice résidente et Coordinatrice humanitaire, Denise Brown. Celle-ci s’entretiendra avec différents acteurs sur la situation humanitaire en RCA, marquée par la détérioration de la sécurité et un déficit du financement des besoins (148,8 millions de dollars sur les 444,8 millions requis).

Invité à ce point de presse, Sylvère Ntukamazina, conseiller juridique senior de la MINUSCA, s’est exprimé sur les accusations de fraude dont la Mission fait l’objet dans la presse et sur les réseaux sociaux. Ce dernier a rejeté catégoriquement les accusations graves de fraude formulées par la Direction générale des douanes et droits indirects. Il a réaffirmé que toutes les importations effectuées en RCA sont faites exclusivement pour son usage officiel et exclusif, tout en precisant que « la MINUSCA ne saurait, en aucun cas, tolérer une situation susceptible de ternir la réputation des Nations Unies, en raison d’activités irrégulières découlant d’un de ses contractants ».

Par ailleurs, le conseiller juridique a informé que la MINUSCA a demandé la transmission de toutes les informations nécessaires en vue de clarifier cette situation, tout en lançant immédiatement une enquête interne. « Au cas où les allégations avancées seraient avérées exactes, cela constituerait une faute grave et exposerait leurs auteurs et complices à des sanctions sévères de la part de la Mission », a-t-il précisé.

De son côté, le porte-parole de la Force, le Lieutenant-Colonel Abdoul Aziz Fall, a indiqué que la situation sécuritaire dans le pays reste volatile, mais que la Force, en liaison avec les forces de défense et de sécurité, a renforcé son dispositif dans les localités où le risque est perçu comme élevé, pour mieux protéger les populations. Au sujet des fausses accusations concernant les mines et engins explosifs dont la Force est la cible, le porte-parole militaire a indiqué que, « conformément aux conventions internationales et au mémorandum les liant à la MINUSCA, aucun contingent militaire ne dispose de ce type d’équipement et il n’existe encore moins des possibilités d’en faire venir sur le sol centrafricain. »

Quant au porte-parole de la Police, Commissaire Serge Ntolo Minko, il a indiqué que dans le cadre de son mandat de protection des civils, le Chef de la composante Police de la MINUSCA, le Commissaire divisionnaire Habi Garba, est à Kaga-Bandoro. « La visite de 48 heures permettra de faire le suivi des unités de police de la mission et permet au leadership d’être plus proche des unités des secteurs et de toucher du doigt les réalités du terrain », a-t-il dit, avant d’ajouter que « la semaine dernière a été marquée par plusieurs activités notamment des patrouilles, des sessions de formation et sensibilisation ainsi que des lancements et remises des projets au profit des forces de sécurité intérieure (FSI) et des populations civiles. »

Lors de la conférence de presse, la MINUSCA a indiqué qu’entre le 8 et le 14 juin 2021, 15 incidents d’abus et de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire ont été documentés pour au moins 46 victimes. La Mission a observé une diminution du nombre d’incidents (34.78%) et de victimes (48.88%) comparativement à la semaine précédente (23 incidents et 90 victimes).