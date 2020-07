La MINUSCA continue à soutenir les efforts nationaux pour faire avancer la paix et la stabilité en RCA malgré les lâches attaques dont elle est la cible

En dépit des attaques, provocations et incitations à la violence visant la MINUSCA, commises notamment par des éléments présumés du groupe armé centrafricain « Retour, Réclamation et Réhabilitation » (3R), dans le nord-ouest de la RCA, la MINUSCA poursuit sa mission « pour aider les autorités centrafricaines et le peuple centrafricain dans leurs efforts pour instaurer une paix et une stabilité durables, conformément au mandat du Conseil de sécurité dans sa résolution 2499 ». L’annonce a été faite ce mercredi, lors d’un briefing de presse, par Charles Bambara, Directeur de la Division de la Communication stratégique et de l’Information publique et porte-parole intérimaire de la MINUSCA.

Charles Bambara a rappelé que la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a fermement condamné lundi l’attaque lâche contre un convoi du contingent rwandais à Gedze, dans la préfecture de Nana-Mambéré, au nord-ouest du pays, qui a fait un mort et trois blessés parmi les casques bleus. « Cette attaque a aussi été condamnée par le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres, les membres du Conseil de sécurité et le Gouvernement centrafricain », a indiqué Charles Bambara.

Toutefois, a précisé Charles Bambara, le Secrétaire général a réaffirmé que les Nations Unies vont continuer à soutenir les efforts nationaux pour faire avancer la paix et la stabilité en RCA, en étroite collaboration avec les partenaires internationaux. Il a par ailleurs rappelé que les attaques contre les forces de maintien de la paix des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre en vertu du droit international, et a appelé «les autorités de la République centrafricaine à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de cette attaque afin qu’ils puissent être amenés devant la justice aussi vite que possible ». Dans cette même dynamique, a dit Charles Bambara, le Conseil de sécurité a renouvelé son ferme appui au Représentant spécial du Secrétaire général pour la République centrafricaine, Mankeur Ndiaye, et à la MINUSCA « pour aider les autorités centrafricaines et le peuple centrafricain dans leurs efforts pour instaurer une paix et une stabilité durables, conformément au mandat du Conseil de sécurité dans sa résolution 2499 ».

Dans ce cadre, le porte-parole de la Force, le commandant Mohamed Benamer, a indiqué que l’opération « A La LONDO », lancée le 15 juin dernier, se poursuit avec plus d’intensité :« des casques bleus ont été déployés en renfort avec des moyens supplémentaires, pour consolider notre présence sur le terrain, avec pour mission d’assurer le mandat de protection des civils». S’agissant de l’appui au processus électoral, M. Bambara est revenu sur la visite de la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général des Nations Unies et Coordonnatrice humanitaire, Denise Brown, dans les huit centres d'enrôlement de la ville de Bangui, le weekend dernier. « L'objectif de cette descente sur le terrain était de constater l'évolution de l’opération d’enrôlement, d'évaluer les conditions sécuritaires et d'encourager la participation massive des populations, notamment des femmes », a-t’il indiqué.

Le directeur de la Communication Stratégique et de l’Information Publique de la Mission a aussi présenté la contribution de la MINUSCA au plan national de lutte contre la pandémie de COVID-19 au cours de la semaine écoulée, dans les villes de Bangui et de Bria. « Plus de 20.000 masques, des fontaines d’eau et des kits d’hygiène» c’est entre autres le lot de matériels que les autorités du 3ème arrondissement de Bangui ont reçu de la MINUSCA. Et à Bria, cette semaine, la MINUSCA a remis au centre « d’isolement et de traitement des cas de COVID-19 des équipements composés de 20 lits, 20 matelas et accessoires, 20 masques à oxygène, 21 thermo-flash, 300 masques de protection faciale et des kits de lavage de mains ». Quant au taux de contamination de Covid-19 au sein du système des Nations Unies en RCA, Charles Bambara a indiqué qu’à la date du 13 juillet, le nombre total de cas est de 308, dont 264 cas actifs, 39 guéris, 4 cas rapatriés et 1 décès.

Au sujet de la situation des droits de l’homme, il a par ailleurs indiqué que durant la période du 07 au 13 juillet, la MINUSCA a documenté et vérifié 7 incidents d’abus et de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire ayant affecté 19 victimes. Le porte-parole de la composante Police, Franck Gnapié, quant à lui, a indiqué qu’à Bria, la MINUSCA a remis le 08 juillet, trois bâtiments administratifs dont un commissariat de Police rénové aux autorités locales, pour un coût d’environ 23 millions de FCFA.