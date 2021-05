La MINUSCA continue d’apporter son appui aux scrutins du 23 mai

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) continue de déployer tous les efforts possibles, pour accompagner le processus électoral en cours et permettre la tenue des élections législatives du 23 mai, a indiqué le Porte-parole de la Mission Vladimir Monteiro, soulignant que les ressources ont été mobilisées pour la tenue de ces scrutins. « Le déploiement du matériel sensible et non sensible, de Bangui vers les préfectures concernées, a commencé dès le 15 mai grâce à la MINUSCA, à travers la division des affaires électorales et le service d’appui à la Mission. A la date du 18 mai, le déploiement a été achevé vers toutes les préfectures concernées, à l’exception de Ombella M'Poko et Bangui, où il est en cours”, a-t-il dit, ajoutant que la Mission procède actuellement au transport du matériel des préfectures vers les structures locales de l’Autorité Nationale des Elections (ANE).

Au cours de la conférence de presse hebdomadaire mercredi à Bangui, le porte-parole a ajouté que les préparatifs opérationnels se poursuivent avec notamment la formation et la sensibilisation : « A Paoua, le bureau électoral régional de la MINUSCA a soutenu l’ANE et l’Autorité sous-préfectorale des élections (ASPE) dans l’organisation de séances de sensibilisation et de formation, le 15 mai. A Bria, le bureau électoral régional a appuyé l’ASPE dans l’organisation d’une réunion avec les deux candidats en lice pour le second tour des législatives dans la circonscription électorale Bria 2 pour des scrutins apaisés ».

De son côté, le Porte-parole de la Force de la MINUSCA, le Lieutenant-Colonel Hassan Hakaoui, a souligné que dans le cadre du plan intégré de sécurisation des élections, « la Force continue d’apporter son soutien logistique et sécuritaire aux autorités centrafricaines pour l’acheminement du matériel électoral à toutes les circonscriptions électorales. » En outre, « la Force continue de mener des patrouilles robustes conjointes avec les FACA dans certaines localités, pour protéger la population civile et pour que les élections législatives puissent avoir lieu dans toutes les circonscriptions électorales dans les meilleures conditions possibles. »

Sur la situation des droits de l’Homme, le porte-parole de la MINUSCA a souligné que la Mission a publié cette semaine son rapport sur la situation générale des droits de l’homme et de la protection des civils en République centrafricaine pour le mois d’avril 2021. « Ce rapport mensuel fait état d’une hausse du nombre d’incidents et de victimes d’abus et de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire par rapport au mois de mars. 83 incidents d’abus et de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire ont affecté 158 civils. En mars, il y avait eu 65 incidents et 124 victimes », a détaillé le porte-parole.

Afin de prévenir les conflits liés à la transhumance, le porte-parole a souligné que la section des affaires civiles du bureau de la MINUSCA à Bambari a facilité la restitution des travaux de délimitation de l’espace agro-pastoral faite par 15 membres de la plateforme sur la transhumance. « La MINUSCA mène une vaste campagne de prévention des violences et de résolution des conflits liés à la transhumance dans six préfectures de la RCA », a-t-il précisé.

En plus de la sécurisation des élections, le porte-parole de la Force, le Lieutenant-Colonel Hassan Hakaoui, a annoncé la poursuite des travaux de restauration des ponts détruits par les groupes armés et la réhabilitation de certaines pistes rurales pour faciliter la circulation des personnes et des biens dans le pays.

Le porte-parole de la Police de la MINUSCA, la Capitaine Mazalo Agba a souligné que « dans le cadre de la protection des populations, UNPOL continue les sensibilisations et des patrouilles conjointes, afin de garantir la sécurité des civils ». Elle a aussi fait savoir que la Police des Nations unies a assisté les Forces de Sécurité Intérieure centrafricaines, le 12 mai, dans le transfèrement de Kaga-Bandoro à Bangui, d’un individu accusé de vol à main armée. En outre, l’UNPOL continue son appui à la Police et à la Gendarmerie nationale, dans le cadre du renforcement des capacités.