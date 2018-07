La Minusca condamne l’assassinat d’un prete et met en garde contre toute tentative d’instrumentalisation de la crise en RCA

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a condamné, avec la plus grande fermeté, l’assassinat du Vicaire général du diocèse de Bambari, Firmin Gbagoua. Au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la Mission mercredi à Bangui, la Porte-parole a.i. de la Mission, Mme Uwolowulakana Ikavi-Gbétanou a déclaré que la MINUSCA s’engage à apporter son appui aux structures nationales compétentes afin que « les criminels soient poursuivis et sévèrement punis pour ce crime lâche et honteux ». Au nom de la Mission, la Porte-parole a.i. a également mis en garde contre toute tentative de récupération et de manipulation des populations destinée à attiser les tensions religieuses et communautaires en Centrafrique.

La même condamnation s’applique, selon Mme Uwolowulakana Ikavi-Gbétanou, à des accusations mensongères de certains médias contre des Casques bleus à qui attribuent des tueries de civils dans les violences en cours dans la Nana-Grebizi où des combattants de la coalition MPC / FPRC s’affrontent avec des anti-Balaka depuis plusieurs jours, occasionnant, entre autres, le déplacement de populations et la destruction de plusieurs habitations qui ont été incendiées.

Elle précise, à cet effet, qu’en complément des actions de ripostes des casques bleus, la MINUSCA a dépêché sur les lieux des patrouilles et ainsi que des Missions d'évaluation. Selon elle, la MINUSCA et les autorités locales sont à pied d’œuvre et ont rencontré les groupes armés afin de dissiper les tensions. « A l’Ouest du pays, la MINUSCA poursuit ses opérations militaires afin de mettre un terme aux exactions du groupe SIRIRI contre les populations civiles dans le Mambéré-Kadéï et la Nana-Mambéré », fait-elle également valoir.

En répondant aux questions de la presse sur la persistance des violences dans le pays malgré la présence de la MINUSCA, elle a souligné que la Mission mobilise toutes les capacités mises à sa disposition par le Conseil de sécurité au profit d’actions sécuritaires pour renforcer la restauration de l’autorités de l’Etat et pour protéger des civils. Mais, précise-t-elle, comme l’a récemment souligné le Représentant spécialdevant le Conseil de sécurité, les moyens de la Mission sont limités devant des défis de plus en plus grands. Elle s’est par ailleurs félicitée de l’impact positif que représente le déploiement du contingent des FACA sur le processus de paix local, notamment à Bangassou. Même satisfaction relative à l’arrestation puis l’extradition de chef de gang Pino Pino et une trentaine de ses acolytes, fruit d’une excellente collaboration entre les gouvernements de la RD Congo et de la RCA, et des Missions de l’ONU dans les deux pays.

Sur le DDR, la Porte-parole a rappelé la poursuite d’activités de sensibilisation des bénéficiaires de projet CVR, notamment Bria et à Paoua, sur la réduction de la violence armée, la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Au chapitre des droits de l’Homme, elle a fait savoir que la Mission a surveillé, vérifié et documenté, à travers le pays, 24 incidents d’abus et de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire qui ont affecté au moins 24 victimes. « La Mission a noté une stabilité du nombre des violations/abus et une diminution du nombre des victimes comparativement à la semaine précédente », a-t-elle signalé.

De son côté, le Porte-parole de la Force de la MINUSCA, le Major Séraphin Embondza, a fait état d’un retour au calme progressif, en dépit d’actes isolés de banditisme observés. A Bangui, souligne-t-il, la situation est calme, malgré le climat de tension entretenu par les groupes armés à PK5 dans le 3e arrondissement et des actes isolés de banditisme. « Un calme progressif prévaut à l’Ouest, résultat de la pression militaire constante exercée par les Casques bleus sur le groupe Siriri », dit-il. Afin d’assurer la protection des populations, les Casques, en collaboration avec les Forces de défense et de sécurité centrafricaines, ont procédé à un renforcement des mesures de sécurité, en multipliant des patouilles.

Le Porte-parole de la Police, le capitaine Franck Gnapié a, pour sa part, déclaré que la Police de la MINUSCA a été fortement sollicitée cette semaine à l’intérieur du pays. « A Bambari le 28 juin, 02 barrages illégaux tenues par des membres d’un groupe armé pour racketter la population ont été démantelés. Les suspects ont pris la fuite. Dans la même ville, une patrouille mixte MINUSCA/FSI a appréhendé, le 01 juillet, 05 individus armés de kalachnikovs qui tentaient de braquer un camion d’une ONG transportant des produits pharmaceutiques, entre autres. Au nom de la police, le capitaine Franck Gnapié a, par ailleurs, souligné que le 28 juin, la police de la MINUSCA a animé une séance de sensibilisation au poste de police avancée de Kokorota de Kaga-Bandoro. Le 01 juillet, informe-t-il, une patrouille de la Police de la MINUSCA a conduit une intervention au quartier Amameu de Bria, pour libérer un homme séquestré par des membres d’un groupe armé qui ont pris la fuite à la vue de la patrouille. Un pistolet de fabrication artisanale a été saisi sur les lieux. Une enquête a été ouverte.