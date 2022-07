La MINUSCA appuie la vulgarisation de la police de proximité

PAR EMMANUEL CRISPIN DEMBASSA-KETTE

Des chefs des Unités de la Police et de la Gendarmerie des localités à la périphérie de la ville de Bangui ont pris part à une session de formation en police de proximité, du 25 juillet au 29 juillet 2022. La formation a été initiée par le gouvernement centrafricain avec l’appui de la MINUSCA et du PNUD dans le but de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des participants.

Ce sont une trentaine de policiers et gendarmes, responsables des Forces de sécurité Intérieure qui ont participé à cette session au cours de laquelle la politique gouvernementale en matière de la police de proximité a été largement expliquée et débattue.

En ouvrant les travaux, Julien GONIFE, chef d’escadron, commandant de la gendarmerie et représentant le directeur général de la gendarmerie nationale a fait savoir que c’est depuis 2019, que la politique de police de proximité, modèle Centrafricain a été mise en place. Il explique le concept aux participants : « la population est un acteur du secteur de sécurité. Vous devez donc être en contact permanant avec cette population ».

Il a aussi souligné qu’avec l’appui de la MINUSCA, le gouvernement a entrepris de vulgariser cette notion de police de proximité auprès des Forces de sécurité intérieure.

De son côté, le Contrôleur général Mohamed Prince Aledji, représentant du chef de la police de la MINUSCA à l’ouverture de la session a demandé aux chefs des Unités présents, d’assimiler tous les modules qui seront développés durant la formation. « L’occasion nous est donnée cette fois-ci, une fois encore, de parler de cet outil; il faut la saisir. Il faut vous appropriés de ces actes fondamentaux, de ces actes principaux sur lesquels vous serez appelés à jouer votre rôle en tant que Force de sécurité publique aux côtés d’autres », leur a-t-il déclaré.

En réponse, les participants ont promis améliorer leur collaboration avec la population et les leaders communautaires et les impliquer d’avantage au maintien de la paix et de la sécurité. « Nous serons désormais en contact permanent avec la population pour leur montrer que nous sommes là maintenant pour travailler avec eux, et qu’ils ne doivent plus avoir peur », a dit le lieutenant Bertin Pan, adjoint au commandant de compagnie de Mbaïki, dans la Lobaye, parlant au nom des participants.

« Pour ma part, dès mon retour dans la Lobaye, je vais sensibiliser toute la population, les jeunes, les maires, toute la population de notre localité pour être en contact avec eux pour leur montrer ce qu’on peut faire maintenant ensemble », a-t-il ajouté.

Les participants viennent des villes de Mbaïki, Boali, Pissa, Yaoloke, Bossembele et Damara. Les chefs d’Unité de Bangui ont déjà, de leur côté, participé à la même formation, qui s’étendra également dans d’autres villes de la République centrafricaine.