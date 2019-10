La MINUSCA annonce l’arrivée d’une mission conjointe de haut niveau composée de l’Union Africaine, les Nations Unies et de l’Union Européenne à Bangui

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, a annoncé ce mercredi le séjour à Bangui, du 4 au 7 octobre 2019, d’une mission conjointe de haut niveau composée d’officiels de l’Union Africaine, des Nations Unies et de l’Union Européenne.

L’information a été rendue publique par le Porte-parole par intérim de la MINUSCA, Straton Musonera, sur radio Guira FM.

« Cette mission composée respectivement du Commissaire à la paix et à la sécurité de l’UA, l’Ambassadeur Smail Chergui, du Secrétaire général adjoint des Nations Unies, en charge des Opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, et du Directeur Général-Afrique du Service européen pour l'action extérieure de l'UE, Koen Vervaeke, a pour but de faire le suivi de la mise en œuvre intégrale de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA (APPR-RCA) à travers des échanges constructifs avec les principaux acteurs », a signifié le porte-parole par intérim.

Au cours de leur mission, ils auront des entretiens avec les plus hautes autorités centrafricaines, la classe politique, la société civile, les garants et les facilitateurs de l’Accord, ainsi que le Corps diplomatique accrédité en RCA.

Dans cette même dynamique, Straton Musonera, a annoncé l’arrivée à Bangui du président Comité des Sanctions 2127 pour la Centrafrique, l’Ambassadeur Léon Houadja Kacou Adom, accompagné d'une délégation d'états membres. « Les membres du Comité des sanctions 2127 rencontreront à Bangui et en province les acteurs nationaux et internationaux en vue d’échanges sur la mise en œuvre et le suivi du régime des sanctions sur la Centrafrique », a-t-il fait savoir.

Au chapitre des droits de l’Homme, le Porte-parole par intérim a fait savoir que la Mission a surveillé, vérifié et documenté, à travers le pays, 12 incidents d’abus et de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire ayant affecté au moins 23 victimes. « La Mission a noté une augmentation de 6,66% du nombre d’incidents et de 8,69% du nombre de victimes, comparativement à la semaine précédente ».

De son côté, le Porte-parole de la Force de la MINUSCA, Soumana Garanke, a déclaré que la situation sécuritaire est relativement calme dans l’ensemble du territoire Centrafricain malgré quelques affrontements entre groupes armés dans la localité de Bangao.

Dans le cadre de son mandat, la Force a mené au total « 3423 patrouilles dont 1119 nocturnes et a fourni 446 escortes » sur le territoire Centrafricain durant la semaine écoulée.

Le Porte-parole de la Police, le capitaine Franck Gnapié a, pour sa part, déclaré que la situation sécuritaire a été essentiellement marquée par la gestion de la crise à Birao, ayant occasionné plusieurs victimes et des milliers de déplacés. Il a précisé, en outre, qu’« à ce jour, 8 policiers et 11 gendarmes dont des Officiers de Police judiciaire ont été déployés sur place, avec l’appui de la MINUSCA.