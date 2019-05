La Coordonnatrice Humanitaire pour la République Centrafricaine alloue 20 millions de dollars en soutien à l'action humanitaire

Bria, 17 Mai 2019 – Denise Brown, la Coordonnatrice Humanitaire pour la Centrafrique a alloué 20 millions de dollars du Fond Humanitaire de la République Centrafricaine (FH RCA) pour financer 61 projets qui répondent aux besoins humanitaires les plus urgents, en conformité avec le Plan de Réponse Humanitaire (PRH).

Ce financement a pour objectif de répondre aux besoins vitaux des personnes affectées par cette crise, et plus particulièrement à ceux des personnes déplacées internes (PDI) et des retournés. Lesfonds seront utilisés pour acheminer l’aide humanitaire avant la saison des pluies et les projets seront mis en œuvre dans les préfectures les plus durement touchées, là où les besoins sont les plus urgents, notamment Basse Kotto, Haute Kotto, Haut Mbomou, Mambéré-Kadéï, Mbomou, Nana Gribizi, Nana-Mambéré, Ouaka, Ouham, Ouham Pende and Vakaga. Cette allocation facilitera également l’acheminement de l’aide à travers les services communs (transport routier et aérien) sur toute l’étendue du territoire.

« Je remercie tous les donateurs qui ont rendu le financement de ces projets possible grâce à leurs généreuses contributions. Il est important de rappeler que 2.9 millions de personnes, soit la moitié de la population de la RCA, ont toujours besoin d’assistance humanitaire et de protection. Les besoins les plus pressants restent encore à satisfaire, c’est pourquoi j'exhorte les donateurs à maintenir la RCA au sommet de leurs priorités. Les gens ont besoin de notre aide et nous ne pouvons pas les laisser tomber », a déclaré Denise Brown.

« Je suis venue à Bria pour prendre connaissance en personne de la situation humanitaire. Je suis particulièrement fière d’avoir pu observer l’engagement et le dévouement sans failles du personnel humanitaire qui opère dans un contexte opérationnel particulièrement difficile », a-t-elle ajouté.

Afin de répondre aux besoins de plus de 1.7 millions de centrafricains, le Plan de Réponse Humanitaire (PRH) 2019 de la RCA requiert la mobilisation de 430.7 millions de dollars. Le Plan n’est pour l’instant financé qu’à hauteur de 28% (soit 121.7 millions de dollars). Plus d’un million de personnes – ou un centrafricain sur quatre – sont déplacés internes ou sont réfugiés à l’extérieur de la RCA. Au 31 mars 2019, plus de 621,000 personnes sont toujours déplacées.

Depuis janvier 2019, le FH RCA a reçu plus de 8 millions de dollars de contributions supplémentaires en provenance du Danemark, de l’Irish Aid, du Jersey Overseas Aid et de la Suède.

