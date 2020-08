La coordination civilo-militaire humanitaire en République centrafricaine Août 2020

Qu’est-ce que la coordination civilo-militaire dans un environnement humanitaire ?

UN-CMCOORD : “Le dialogue et interactions qui sont indispensables entre les acteurs civils et les acteurs militaires dans les situations d’urgence humanitaire pour protéger et promouvoir les principes humanitaires, éviter les rivalités, réduire le plus possible les incompatibilités et, le cas échéant, poursuivre des objectifs communs”.

En République centrafricaine (RCA), il existe des lignes directrices datant du 3 octobre 2017, qui encadrent les activités UN-CMCOORD. Elles s’inspirent de règles et principes globaux mais elles sont plus opérationnelles et spécifiques au contexte de la RCA. Elles couvrent non seulement la coordination avec la composante militaire de la MINUSCA, mais également les composantes police et civile. Elles ont été validées par le Représentant spécial du Secrétaire Général, le Commandant de la Force militaire MINUSCA et la Coordinatrice humanitaire.