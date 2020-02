La Commission de la consolidation de la paix des Nations Unies réitère son soutien à l’organisation des élections en Centrafrique

C’est au cours d’une de 72 heures que le Président de la Configuration RCA de la Commission de Consolidation de la Paix des Nations-Unies, par ailleurs Ambassadeur du Royaume du Maroc auprès de l’ONU, Omar HILAL a réaffirmé le soutien total de l’ONU pour l’organisation des élections à venir en Centrafrique.

Omar Hilal a séjourné dans la capitale centrafricaine du 12 au 14 février 2020, tout juste au lendemain du premier anniversaire de l’accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA (APPR). Il était porteur d’un message de soutien au peuple centrafricain et au Chef de l’Etat Faustin Archange Touadera pour les efforts consentis en faveur de la consolidation de la paix.

L’Ambassadeur a été reçu en audience par le Président de la République puis a eu plusieurs séances de travaille avec différents acteurs dont la Société civile, les garants et facilitateurs de l’APPR, le Réseau des femmes parlementaires centrafricaines, entre autres.

A l’issue de ces différentes consultations, il s’est dit satisfait. « Tous mes interlocuteurs m’ont réaffirmé leur engament irréfragable pour la continuation de l’accord de paix et que les élections doivent se tenir dans le temps », a-t-il déclaré. La question de la mise en œuvre de l’APPR et des défis à relever était également au centre des échanges. La Société civile, à l’image de l’Ong URU Jeunesse et leadership dont la directrice s’est inquiétée du fait probable que les opposants ne puissent pas aller en campagne sur toute l’étendue du territoire à cause des hostilités encore entretenues par certains groupes armés, Omar Hilal a répondu que « les Nations unies à travers la MINUSCA mettra tout en œuvre pour que ces élections se passent dans des conditions démocratiques et transparentes ».