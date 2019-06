La Banque mondiale accorde 100 millions de dollars supplémentaires au projet LONDO en République centrafricaine

WASHINGTON, 30 mai 2019 – Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé aujourd’hui un nouveau don de l’Association internationale de développement (IDA)* d’un montant de 100 millions de dollars pour le Projet LONDO en République centrafricaine (RCA).

Ce financement additionnel permettra de fournir un emploi temporaire aux personnes vulnérables et de faciliter l’accès aux services de base sur l’ensemble du territoire national. Dénommé « LONDO+ », ce financement permettra de tripler le nombre de bénéficiaires de travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre (THIMO), fournissant près de 5 millions d’hommes-jours à travers le pays.

« Alors que le secteur privé formel mettra du temps à se déployer dans l’ensemble du pays, le projet continuera de combler un gap important en fournissant des emplois temporaires dans toutes les sous-préfectures de la RCA, y compris les zones les plus reculées. Il facilitera aussi l’accès aux services de base, notamment dans les zones isolées où ni les acteurs humanitaires et ni les acteurs de développement sont présents », affirme Jean-Christophe Carret, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République centrafricaine.

LONDO+ appuiera directement la mise en œuvre de l’accord de paix signé à Bangui le 6 février 2019, qui prévoit des projets de développement fournissant des infrastructures socio-économiques de base et des emplois, ainsi que des programmes de THIMO. Il comprend cinq composantes à savoir (i) gouvernance locale ; (ii) infrastructure publique ; (iii) intégration socio-économique ; (iv) gestion de projet ; et (v) intervention d'urgence conditionnelle.

« Le projet encouragera progressivement une approche ascendante de développement, à travers laquelle les communautés pourront formuler leurs besoins et les faire remonter au gouvernement central par le biais des autorités locales, qui représenteront et défendront leurs intérêts », explique Sophie Grumelard, spécialiste principale en protection sociale et chargée de projet à la Banque mondiale. « En outre, le projet renforcera la capacité et l’agilité du gouvernement, aussi bien sur le plan logistique que technique, à faire face aux diverses crises dans les provinces, où la population demeure extrêmement pauvre et vulnérable », ajoute-t-elle.

La nouvelle date de clôture du Projet LONDO est fixée au 30 juillet 2024.

* L’Association internationale de développement (IDA), une institution de la Banque mondiale fondée en 1960, accorde des dons et des crédits sans intérêts aux pays les plus pauvres afin de les aider à mettre en œuvre des projets et des programmes qui stimulent la croissance économique, contribuent à la réduction de la pauvreté et améliorent les conditions de vie des pauvres. L’IDA est l’un des principaux bailleurs d’aide aux 75 pays les plus déshérités du monde, dont 39 se trouvent en Afrique. Ses ressources bénéficient concrètement à 1,5 milliard de personnes. Depuis sa création, l’IDA a soutenu des activités de développement dans 113 pays. Le volume annuel de ses engagements a représenté en moyenne 18 milliards de dollars au cours des trois dernières années, 54 % de ce montant environ étant destiné à l’Afrique.

