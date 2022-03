L’Union européenne contribue à porter assistance aux sinistrés Centrafricains de Bakala

Suite aux incendies de fin février 2022 à Bakala, ville située à 458 km de Bangui, l'Union européenne contribue à hauteur de 100 000 Euros (65, 595 millions XAF) en aide humanitaire pour porter assistance aux sinistrés. Deux grands villages situés à 15 km de la ville de Bakala ont connu des incendies dans la nuit du 24 au 25 février 2022, causant d'importants dégâts matériels et humains. Cette zone connaît une sécheresse intense et des températures très élevées à la fin de la saison sèche, entre février et mars. Le feu a démarré dans les champs avant d’arriver aux bâtiments environnants. Il s'est rapidement propagé à d'autres maisons voisines et a été aggravé par la force des vents secs propres à la saison.

Ces feux ont affecté plus de 500 familles. Les victimes ont trouvé refuge dans des familles d'accueil à proximité des villages touchés. En raison de la forte densité dans les maisons d’accueil, les victimes sont exposées au paludisme et aux maladies d'origine hydrique, aux infections respiratoires aiguës, y compris le COVID-19.

Ce financement de l'UE permettra à la Croix-Rouge centrafricaine de fournir une aide humanitaire immédiate pour répondre aux besoins les plus urgents de ces populations endommagées. Cette réponse couvrira notamment les abris d'urgence, latrines et articles ménagers, et en assurant des services d'assainissement et d'hygiène, de santé et de protection.

Ce financement s'inscrit dans le cadre de la contribution globale de l'UE au Fonds d'urgence pour les secours en cas de catastrophe (DREF) de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

Contexte

L’Union européenne, avec ses États membres, est le premier donateur d’aide humanitaire au monde. L’aide d’urgence est l’expression de la solidarité européenne avec les personnes qui en ont besoin à travers le monde. Elle vise à sauver des vies, à prévenir et à atténuer la souffrance humaine et à préserver l’intégrité et la dignité humaine des populations victimes de catastrophes naturelles et de crises d’origine humaine.

Par l’intermédiaire du service de protection civile et d’opérations d’aide humanitaire de la Commission européenne, l’Union européenne aide chaque année des millions de victimes de conflits et de catastrophes. À travers son siège à Bruxelles et son réseau mondial de bureaux locaux, l’UE fournit une assistance aux personnes les plus vulnérables sur la seule base des besoins humanitaires.

La Commission européenne a signé un contrat humanitaire d’une valeur de trois millions d’euros avec la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), en soutien au Fonds d'urgence pour les secours en cas de catastrophes (DREF) de la Fédération. Les fonds du DREF sont principalement alloués à des catastrophes « à petite échelle », c’est-à-dire celles qui ne donnent pas lieu à un appel international formel.

Le Fond d’urgence pour les secours en cas de catastrophes (DREF) a été créé en 1985 et est financé par les contributions des bailleurs de fonds. Chaque fois qu’une Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge a besoin d’un soutien financier immédiat pour répondre à une catastrophe, elle peut demander des fonds du DREF. Pour les catastrophes à petite échelle, la FICR alloue des subventions du DREF, que les bailleurs de fonds peuvent ensuite réalimenter. L’accord de délégation entre la FICR et ECHO permet à ce dernier de réapprovisionner le DREF pour des opérations convenues (correspondant à son mandat humanitaire) jusqu’à hauteur de 3 millions d’euros.

