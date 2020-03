L’appel du Secrétaire général , l’invitation du Représentant spécial aux signataires de l’APPR-RCA et le COVID-19 à la une de la conference de presse

’appel du Secrétaire général des Nations Unies pour un cessez-le-feu mondial, l’invitation de son Représentant spécial en République centrafricaine (RCA) aux signataires de l’Accord de paix et la contribution de la MINUSCA contre la propagation du COVID-19 ont dominé la conférence de presse hebdomadaire de la Mission, mercredi à Bangui.

Le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro, est revenu sur le message lancé par le Secrétaire général le 23 mars, au moment où « Le monde entier affronte (…) un ennemi commun : le COVID-19. Le virus n’épargne aucune nationalité, communauté ou religion. Il attaque tout le monde sur son passage, implacablement. Pendant ce temps, les conflits armés continuent de faire rage dans le monde ». « N’oublions pas que dans les pays ravagés par la guerre, les systèmes de santé se sont effondrés (…)C’est la raison pour laquelle j’appelle aujourd’hui à un cessez-le-feu immédiat, partout dans le monde. L’heure est venue de laisser les conflits armés derrière nous pour concentrer nos efforts sur le véritable combat de nos vies », peut-on lire dans le message distribué à la presse.

Le porte-parole a ensuite évoqué la déclaration du Représentant spécial et Chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, qui, en soutien à l’appel du Secrétaire général, exhorte toutes les parties signataires de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA (APPR-RCA), à garantir l’effectivité du cessez-le-feu sur le territoire national pour préserver le pays du COVID-19 et de ses conséquences néfastes. « Les groupes armés ont l’obligation de respecter les engagements pris dans le cadre de l’Accord de paix, par la cessation immédiate de la violence sur toute l’étendue du territoire centrafricain. Ils doivent également laisser circuler librement les populations ainsi que le personnel humanitaire et sanitaire, et ainsi faciliter l’acheminement de l’aide », a-t-il dit, soulignant l’importance d’une réponse globale et adéquate, en coopération avec le Système des Nations Unies, les acteurs humanitaires et partenaires internationaux de la RCA contre le COVID-19.

Le porte-parole a également rappelé la contribution de la MINUSCA à la lutte contre la pandémie dans le pays, en coordination avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le système des Nations unies en RCA. « Le gouvernement centrafricain, à travers le ministère de la Santé, en coordination avec l’OMS, a pris des mesures pour éviter la propagation du coronavirus. En tant que fonctionnaires des Nations Unies travaillant sur ce territoire, nous nous devons de respecter ces mesures », a-t-il indiqué, dénonçant par ailleurs la stigmatisation.

Concernant les mesures de soutien, il a cité, entre autres, les dispositifs de contrôle à l’aéroport de Bangui-Mpoko, la contribution à l’acquisition de réactifs pour l’Institut Pasteur de Bangui et la mise à disposition de certains outils tels que le système de vidéoconférence entre Bangui et avec les préfectures, à travers lequel le ministre de la Santé publique s’est entretenu dimanche dernier avec 10 préfets sur la riposte au COVID-19. « Tout en restant engagés dans le combat contre la pandémie, la MINUSCA continue d’exécuter son mandat sur le territoire national, notamment la protection des civils », a renchéri le porte-parole de la MINUSCA, devant une dizaine de journalistes, en respect des directives sur la prévention du coronavirus.

Le porte-parole de la Force de la MINUSCA, le Commandant Issoufou Aboubacar Tawaye, faisant état d’une situation sécuritaire relativement calme mais imprévisible, a indiqué que la Force a pris plusieurs mesures afin d’endiguer la propagation du coronavirus. Il s’agit, entre autres, de «la suspension des rotations et des permissions jusqu’à nouvel ordre, le respect strict des mesures préventives énoncées par le gouvernement de la République centrafricaine, la MINUSCA et l’OMS ». « Ces différentes mesures n’entravent en rien le bon déroulement de nos activités sur le plan sécuritaire, les patrouilles se poursuivent de jour comme de nuit pour protéger les civils », a-t-il ajouté, précisant que la semaine écoulée, 4110 patrouilles ont été effectuées sur le territoire centrafricain tandis que 84.100 litres d’eau potable ont été distribués à plus de 7670 personnes à Bangui.

Pour sa part, le porte-parole de la Police (UNPOL) de la MINUSCA, le Capitaine Leo Franck Gnapié, a souligné que la composante Police reste engagée aux côtés de leurs collègues centrafricains dans la sensibilisation et la lutte contre le COVID-19. Il a fait savoir que les équipes UNPOL ont engagé la sensibilisation dans les services de police et de gendarmerie sur la discipline et le respect des mesures préventives prises par le gouvernement afin d’éviter la propagation de cette pandémie. D’autre part, des kits de lavage de mains ont été offerts à quelques unités, notamment le peloton motorisé, la légion mobile de la gendarmerie, l’UMIRR et la brigade territoriale de Bimbo. « Les équipes UNPOL ont ensuite appuyé les Forces de sécurité intérieure centrafricaine à sensibiliser les usagers sur le renforcement des dispositifs d’hygiène dans les commissariats et brigades », a-t-il souligné.