L’appel conjoint UA-CEEAC-Nations unies-UE au lendemain des elections en RCA abordé par la MINUSCA

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a rappelé mercredi la déclaration conjointe Union africaine-Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC)-ONU-Union européenne du 4 janvier 2021, notamment l’invitation à tous les acteurs politiques centrafricains pour un règlement pacifique des contentieux électoraux conformément aux lois et à la Constitution, et un dialogue politique inclusif.

Dans leur déclaration, le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’UA, l’Ambassadeur Smaïl Chergui, le Président de la Commission de la CEEAC, l’Ambassadeur Gilberto Da Piedade Veríssimo, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, et le Haut Représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, ont réitéré « leur appel à tous les acteurs politiques pour qu’ils règlent tout contentieux électoral de manière pacifique et en conformité avec les lois et la Constitution de la République centrafricaine », a indiqué mercredi en conférence de presse, le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro. « Ils appellent le gouvernement centrafricain et l’ensemble de la classe politique à privilégier un dialogue politique inclusif, ouvert, constructif et crédible pour promouvoir la stabilité nationale », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le porte-parole a indiqué qu’une cérémonie d’hommage aux cinq casques bleus disparus récemment pour la cause de la paix et la stabilité en RCA, a été organisée mardi au quartier général de la MINUSCA à Bangui. Citant le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en RCA et Chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, le porte-parole a indiqué que “les dépouilles de ces soldats de maintien de la paix sont, s’il le fallait encore, un témoignage de l’engagement ferme de la MINUSCA et des Nations unies aux côtés du peuple et du gouvernement centrafricains qui se battent pour restaurer la paix et la stabilité dans ce pays qui n’a que trop longtemps souffert des affres de la guerre”. Paraphrasant toujours le Chef de la MINUSCA, il a ajouté « qu’ils sont morts pour que la population centrafricaine puisse vivre dans la sécurité et la dignité, puisse exercer son devoir citoyen de vote dans un contexte hautement dangereux, volatile et exacerbé par la pandémie du COVID-19 malgré la fragilité économique et sanitaire qui frappe toujours la République centrafricaine. Ils auront payé le prix de leur engagement et de notre idéal à tous: faire de ce monde, de ce pays, un endroit meilleur”.

De son côté, le porte-parole de la force de la MINUSCA, le lieutenant-colonel Abdoul Aziz Fall, a déclaré que la cérémonie « d’adieu aux cinq camarades décédés, constitue une opportunité pour rappeler encore une fois les sacrifices consentis par les casques bleus au service de la paix partout dans le monde et en particulier ici en Centrafrique ». Par rapport aux attaques des groupes armés coalisés, il a indiqué que la sécurisation de l’axe Bangui-Beloko est l’une de leurs priorités comme en témoignent les patrouilles menées quotidiennement par les différentes unités de la Force de la MINUSCA. Par rapport à Bangui, il a ajouté que « l’état-major intégré de la Force et de la Police de la MINUSCA travaille en étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité centrafricaines pour assurer la sécurisation de la capitale, notamment à travers des patrouilles conjointes ».

Pour sa part, la porte-parole de la composante Police de la Mission, le capitaine Mazalo Agba, a indiqué que la Police et la section Justice et Affaires pénitentiaires de la MINUSCA continuent d’apporter une assistance technique aux forces de sécurité intérieure dans le cadre des enquêtes en cours sur les différents crimes. “La Police et la Force de la MINUSCA ont procédé à la sécurisation et au transfèrement de 22 détenus, tous combattants des groupes armés, de Dékoa, Sibut, Grimari et Berberati à Bangui, ainsi que l’interpellation de trois individus pour diverses infractions. Ces derniers ont été remis à la Section de Recherches et d’investigation criminelle pour la suite de la procédure”, a indiqué la porte-parole de la Police.

Concernant la situation des droits de l’homme, le porte-parole de la MINUSCA a indiqué qu’au cours de la période du 29 décembre 2020 au 5 janvier 2021, la mission a documenté et vérifié 33 incidents d’abus et de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire ayant affecté au moins 57 victimes. « C’est une baisse par rapport à la semaine précédente tandis que le nombre de préfectures touchées par ces abus a augmenté passant de six à huit », a-t-il conclu.