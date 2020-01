L’Accord de paix, un outil d’intérêt pour la jeunesse de Bossangoa

Les avancées enregistrées et les défis à relever dans la mise en œuvre de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine (APPR-RCA) ont été au centre d’un atelier organisé, le jeudi 30 janvier 2020, à Bossangoa (Nord-ouest), dans le cadre de la célébration, le 6 février 2020, du 1eranniversaire de l’Accord. Soixante (60) participants, dont 13 femmes, issus du conseil préfectoral de la jeunesse, de l’Organisation des Femmes Centrafricaines (OFCA) et les délégués des élèves du Lycée moderne de Bossangoa ont pris part à cette séance.

Le Directeur régional de la jeunesse, Thierry Namkona, représentant l’autorité, a trouvé l’initiative très utile pour la jeunesse qu’il a exhortée à s’impliquer davantage dans la préservation et la promotion de cet Accord qui est une chance unique de sortie définitive de la crise en Centrafrique. « Ce genre de rencontre est la bienvenue en milieu jeune, car la majorité d’entre vous n’est pas informée du contenu de l'Accord de paix. J’espère qu’au sortir de cette rencontre vous serez des ambassadeurs auprès de leurs camarades pour sa vulgarisation, pour une paix durable dans notre pays », leur a-t-il dit.

Il a, en outre, été rappelé à l’assistance les différents appuis que la MINUSCA apporte aux autorités dans la mise en œuvre de l’Accord, en encourageant les jeunes à accompagner la mission et le gouvernement dans leurs efforts. « Pour la MINUSCA, il s’agit de vous imprégner de cet Accord, de vous en expliquer le contenu afin de bien comprendre et de mieux soutenir les initiatives du gouvernement pour une paix durable avec un peuple réconcilié, sans distinction de races, d’ethnies, de partis politiques et de religions», a pour leur part souligné la représentante de la MINUSCA.

Les participants ont exprimé leur intérêt et leur ferme engagement à soutenir l’APPR, dont ils ont souligné des aspects positifs, notamment la baisse de la violence dans certaines régions, la bonne volonté du gouvernement dans sa mise en œuvre, l’appui des Nations Unies à sa vulgarisation. En revanche il ont fustigé le non-respect et la violation de l’Accord par certains groupes armés et le manque de sanctions à leur encontre.

Au terme de la rencontre, ils ont pris l’engagement de mettre en pratique et de vulgariser les acquis de cet atelier dans leurs milieux respectifs, à travers des séances de restitution et de sensibilisation. Par ailleurs, ils ont recommandé l’extension de l’activité dans les autres sous-préfectures de l’Ouham.