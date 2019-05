L’Accord de paix et le mandat de la MINUSCA au centre de 4 jours d’échanges à Ndele

Un atelier d’échanges de quatre jours sur la vulgarisation et la promotion du mandat de la MINUSCA et de l’Accord politique de paix et de réconciliation s’est ouvert ce matin au centre de formation rurale de Ndele pour 50 participants incluant des représentants des différentes sections de FPRC, des membres du comité de mise en œuvre préfectoral de l’Accord de paix (CMOP) et du Comité technique de sécurité (CTS),des chefs de groupes, des représentantes de l’OFCA, de jeunes taxi-motos et associations féminines.

A l’ouverture, on pouvait noter la présence du Préfet Amine El Mahad, le Sous-préfet Dieu Béni Célestin Tebefra, le représentant du Sultan-Maire, le Maire de Mbollo-Kpata, le chef de bureau de la MINUSCA, le coordonnateur du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) Djafar Adoum et le représentant d’Abdoulaye Issene.

Le chef de bureau de la MINUSCA a témoigné « sa gratitude à l’endroit des autorités locales, le gouvernement et les responsables de FPRC qui malgré les moyens réduits, déploient des efforts pour promouvoir le retour de la paix dans la préfecture ». Abordant la question du mandat de la MINUSCA et l’Accord de paix, il a demandé aux participants d’être les relayeurs des connaissances à acquérir auprès de leur communauté et leurs familles respectives. Il leur a recommandé de prêter une oreille attentive au Coordonnateur général du FPRC qui a pris part directement aux discussions ayant abouti à la signature de l’Accord. Djafar Adoum qui, dans son exposé, a déclaré que le retour des FACA à Kaga Bandoro est la suite logique de la mise en œuvre de l’Accord.

Le préfet Amine El Mahad qui s’est employé à retracer la crise politico-militaire depuis 2013 affirme que « cet accord a ouvert une nouvelle ère d’espoir pour la paix et de réconciliation nationale durable ».

L’atelier organisé par la MINUSCA prendra fin le samedi 25 mai 2019, avec le ferme espoir que les fruits des échanges atteindront les populations à la base.