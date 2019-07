A Kaga-Bandoro, Mankeur Ndiaye exhorte les groupes armés à respecter les engagements pris dans le cadre de l’APPR

Le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en Republique centrafricaine (RSSG) et chef de la MINUSCA, M. Mankeur Ndiaye, a effectué, ce mercredi 3 juillet 2019, une visite de travail à Kaga-Bandoro pour s’entretenir avec les autorités locales, la société civile, ainsi que les responsables des groupes armés sur la mise en œuvre de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en Republique centrafricaine (APPR).

Au cours des nombreux entretiens qu’il a eus avec les différents acteurs locaux du processus de paix. M. Ndiaye a insisté sur la nécessité et l’obligation pour tous les acteurs du processus de respecter les engagements pris dans le cadre de l’Accord et de se s’abstenir de commettre des violations qui les exposeraient à des sanctions internationales clairement prévues dans ledit Accord. « Toutes les formes de violations de l’Accord doivent cesser. L’occupation illégale des bâtiments administratifs, les barrières et le prélèvement illégal de taxes sur les populations, les exactions contre les civils, les braquages, les entraves à la liberté de mouvement, les violences faites aux femmes, notamment le viol, doivent cesser, car ce sont des pratiques inacceptables », a soutenu le RSSG avant de souligner qu’il n’y a pas d’alternative à cet Accord. Il a ajouté que le Gouvernement centrafricain a fait des concessions importantes dans le cadre de cet Accord et que depuis sa signature le Président Touadera a fait beaucoup d’efforts, notamment avec la formation d’un gouvernement de large ouverture et la nomination de représentants des groupes armés à des fonctions importantes aussi bien au sein du gouvernement que dans differentes institutions de l’appareil d’Etat.

« Je suis au regret de constater que beaucoup de groupes armés ne respectent pas l’Accord. Toutes les semaines, on enregistre entre 50 et 60 violations, cela est inacceptable » a insisté le RSSG devant les représentants des groupes armés. Il leur a expliqué que la MINUSCA est impartiale et qu’elle est là pour accompagner la mise en œuvre de l’Accord, dans le cadre du mandat que lui a confié le Conseil de Sécurité des Nations Unies. L’impartialité veut dire que la Mission ne peut prend parti ni pour le Gouvernement, ni pour les groupes armés. Elle enregistre et dénonce toutes les violations commises, quels que soient leurs auteurs. « Tous les groupes ont signé l’Accord de manière volontaire et libre. Cette signature est l’expression de la volonté d’aller vers la paix dans l’intérêt du pays et de la population. Il faut donc donner une chance à ce processus, car la guerre n’a apporté que la désolation et l’arriération. Nous sommes donc là pour vous appeler à la collaboration et à la coopération pour que la paix revienne de manière durable », a conclu Mankeur Ndiaye.

Le Commandant de la force de la MINUSCA, le général Balla Keita, a ajouté qu’il est plus difficile d’aller vers la paix que de faire la guerre. « Il faut non seulement du courage, mais aussi de l’intelligence pour aller vers la paix, car cela nécessite un changement de mentalité qui consiste à voir l’ex-adversaire comme un partenaire avec qui on travaille. Il faut donc développer l’état d’esprit du partenariat », a expliqué le général Keita aux responsables des groupes armes présents à la rencontre. Il s’est félicité de la réussite du deploiement des FACA à Kaga-Bandoro. Toutefois, il a insisté sur le fait que les éléments de ce contingent n’ont pas droit à l’erreur. Ils doivent être au niveau des standards internationaux sur le plan de la conduite. Sur la question des unités spéciales mixtes qui seront mises en place, le général Keita a indiqué que l’objectif est surtout de rapprocher les gens, de faire en sorte que ceux qui étaient des ennemis deviennent des partenaires pour la paix.

Le Commissaire de la Police de la MINUSCA, le général Pascal Champion a indiqué que l’arrivée des Forces de sécurité intérieure est la prochaine étape sur laquelle la MINUSCA travaille avec les autorités centrafricaines. Un certain nombre de policiers et de gendarmes ont déjà été désignés par le Gouvernement pour être déployés dans les prochains jours à Kaga-Bandoro. Par ailleurs, Pascal Champion a informé les femmes de l’OFCA que les enquêtes sur les viols vont se poursuivre et que les responsables seront identifiés et arrêtés pour répondre devant la justice.

Pour sa part, le Prefet de la Nana-Gribizi, M. Abdoulaye Mahamat a exprimé sa gratitude à la MINUSCA pour tout le soutien qui est fourni aux autorités locales dans le cadre de la restauration de l’autorité de l’Etat et la sécurisation des populations. « La situation s’est beaucoup améliorée au cours des six derniers mois. Aujourd’hui, on entend plus de tirs d’armes la nuit, alors qu’avant toutes les nuits ces tirs d’armes empêchaient certains de dormir », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que l’arrivée des FACA a été un succès, malgré les appréhensions d’une partie de la population qui craignait que leur arrivée ne relance la guerre. « Avec le travail de sensibilisation fait en partenariat avec la MINUSCA, la population a compris que les FACA ne sont pas là pour faire la guerre, mais pour accompagner le processus de paix, à travers la mise en œuvre de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation », a expliqué le Préfet.