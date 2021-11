Investigations sur les violations et abus des droits de l’homme dans les préfectures de Mbomou et de l’Ombella-Mpoko

Des équipes de la MINUSCA ont récemment mené des investigations sur les violations et abus des droits de l'homme survenus dans le Mbomou et à Bossembélé, préfecture de l'Ombella-Mpoko.« La division des droits de l'homme de la MINUSCA a effectué une mission d'investigation sur les violations et abus des droits de l'homme dans la préfecture du Mbomou entre décembre 2020 et avril 2021, et engagé un plaidoyer avec les leaders communautaires afin que les affaires de violences sexuelles ne soient plus réglées à l'amiable. Elle a également effectué une mission le 4 novembre à Bossembélé sur des récents incidents de destruction et d'occupation des édifices publics par les combattants de la CPC », a indiqué le porte-parole de la Mission, Vladimir Monteiro.

Au cours de la conférence de presse hebdomadaire, la MINUSCA a indiqué avoir documenté 11 incidents d'abus et de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire ayant affecté au moins 27 victimes, durant la période du 2 au 8 novembre 2021. Concernant la protection de l'enfant, du 29 octobre au 4 novembre, la mission a documenté sept incidents relatifs aux violations graves des droits des enfants, tout en procédant à la vérification de quatre allégations portant sur des violences sexuelles, attaque contre le personnel médical et refus d'accès humanitaire.

S'agissant du mandat de la MINUSCA qui arrive à échéance le 15 novembre 2021, le porte-parole a précisé que le Conseil de sécurité des Nations Unies finalise actuellement les consultations sur son renouvellement. « Après son approbation, la teneur du nouveau mandat sera présentée aux autorités et à la population centrafricaine, pour expliquer les tâches assignées à la MINUSCA et renforcer les relations de confiance avec toutes les parties, y compris les citoyens centrafricains », a-t-il dit.

De son côté, le porte-parole de la Force, le Lieutenant-colonel Abdoul Aziz Ouédraogo, a indiqué que la semaine écoulée, la situation sécuritaire a été calme dans l'est de la RCA tandis que des attaques de groupes armés ont eu lieu dans le centre et l'ouest. « Des actions militaires ont été entreprises par la Force après qu'une présence d'éléments Ex-Seleka a été signalée autour des villes de Markounda, Mainodjo, Matikoulou, Kouki et Nana-Bakassa. Les unités camerounaises, tanzaniennes et bangladaises poursuivront ces actions respectivement dans les localités de Bossangoa, Berberati et Bouar », a précisé le porte-parole militaire.

Pour sa part, le porte-parole de la composante police de la MINUSCA, la Capitaine Mazalo Agba, a annoncé la participation, par visioconférence, du Commissaire Christophe Bizimungu à la conférence annuelle des chefs de Police des Nations Unies. « Ce sera une occasion pour le Chef de la Police de la MINUSCA de présenter non seulement le bilan d'appui aux Forces de Sécurité Intérieure (FSI) de la RCA durant le mandat qui s'achève, mais aussi présenter les défis qui restent à relever », a-t-elle souligné. La porte-parole a par ailleurs annoncé l'arrivée à Bangui de 150 policiers mauritaniens dans le cadre des rotations de l'Unité de Police constituée de la Mauritanie déployée au sein de la Mission.