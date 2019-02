Histoire d’un succès – Comment Christophe a construit une barrière autour de son puits traditionnel

A Samanzaï, dans la Préfecture du Mbomou, située à l’extrême sud-est de la République centrafricaine, les équipes d’ACTED sont intervenues dans le cadre d’un projet en Eau, Assainissement et Hygiène (EAH).

Petites Actions Faisables

Dans le cadre de ce projet financé par le Fonds Humanitaire et en particulier dans le volet de mobilisation et de consultation communautaire afin de promouvoir des pratiques d’assainissement et d’hygiène améliorées, ACTED met en place une méthodologie appelée PAF, « Petites Actions Faisables« . Cette méthodologie se base sur l’idée de faire naître un besoin d’assainissement et d’hygiène dans la communauté par le biais de sensibilisations et de discussions communautaires, pour ensuite inciter les ménages à réaliser eux-mêmes des actions favorisant l’assainissement et l’hygiène dans la communauté.

"Lors de la sensibilisation de masse, j’ai appris l’importance de protéger les sources d’eau. Malgré une première destruction de la barrière par les enfants, j’ai construit une nouvelle barrière." CHRISTOPHE, UN HABITANT DE SAMANZAÏ

Christophe est un habitant de Samanzaï ayant participé à la mise en place de l’agenda PAF. Il explique qu’il a construit une barrière autour de son puits afin de protéger cette source d’eau de la contamination par le bétail. Mais également, au niveau de l’assainissement, « j’ai compris que chaque ménage devrait avoir sa propre latrine. J’ai ajouté un couvercle sur la latrine pour que les mouches n’aillent pas dans la maison avec être allées dans la fosse », nous confie Christophe.

Les conseils des équipes sur le terrain

Les équipes d’ACTED réalisent un suivi régulier de l’agenda PAF au sein des communautés. Lors de la visite de la barrière de Christophe, celles-ci lui ont conseillé de renforcer la barrière et de rajouter des lattes de bambous sauvages afin de protéger la source contre les petits animaux, comme les poules. Les équipes lui ont également conseillé d’ajouter un socle afin d’entreposer la corde et le seau entre deux puisages ; ainsi que de fermer sa barrière pendant la nuit.

Lorsque les équipes d’ACTED demandent à Christophe s’il a en tête de nouvelles transformations pour sa maison et son mode de vie, celui-ci répond qu’il aurait besoin de chlore pour désinfecter l’eau de boisson. Les messages sur les bonnes pratiques Eau, Assainissement et Hygiène (EHA) sont donc bien passés !