Haute-Kotto : La vie reprend peu à peu au village Kolaga

PAR CHRISTIAN MAPENDANO

Situé à 10 kilomètres au sud de Bria sur l'axe Irabanda, dans la préfecture de la Haute-Kotto, Kolaga renoue peu à peu avec une vie normale, après les affrontements qui ont opposé des groupes armés entre novembre et décembre 2019. Pour se rendre à l'évidence, une délégation composée des autorités locales et du bureau de la MINUSCA à Bria s'est rendue sur place, le 06 septembre 2021, afin d'évaluer la situation sécuritaire et mesurer l'impact des projets financés par la mission onusienne dans cette localité.

Cette reprise des activités est à la faveur d'intenses patrouilles menées par le contingent zambien de la MINUSCA dans la localité. Pour permettre une reprise effective et normale de la vie dans le village, la MINUSCA, a apporté un appui multiforme à la population, notamment au groupement des femmes à travers des activités génératrices de revenus. Sur le plan sanitaire, la mission a construit et mis à la disposition de la population un centre de santé, dans le cadre des projets à impact rapide. Une aubaine pour les habitants, à l'image de la présidente de l'antenne locale l'Organisation des femmes centrafricaines (OFCA), Prisca Gisèle : « merci pour tout ce que vous avez fait en faveur des femmes de Kolaga et à l'ensemble de la population de l'axe Irabanda. Aujourd'hui les femmes accouchent au dispensaire et on y fait soigner nos enfants. En ce qui concerne la sécurité et les violences faites aux femmes, il n'y en a plus depuis le désarmement des jeunes et les patrouilles de la MINUSCA. Maintenant nous avons un regard tourné vers vous pour l'appui ». Madame Gisele se réjouit également que la mission ait également construit et équipé la Maison des Femmes.

Plusieurs activités de réconciliation, initiées par la section des affaires civiles de la Minusca ont permis de recouvrer la confiance entre les communautés locales. Pour faciliter la circulation des populations et l'accès aux humanitaires, la MINUSCA a construit sept ponts sur l'axe Iraband, notamment au Pk8 et PK10. Des actions qui ont contribué à renforcer la confiance entre la population et la mission.